Vox boicotea con golpes en la mesa el minuto de silencio por el genocidio en Gaza

Los diputados de Vox Sergio Rodríguez y María José Verdú han boicoteado este martes el minuto de silencio por las víctimas del genocidio en Gaza con golpes en la mesa mientras los diputados de izquierdas permanecían de pie en sus escaños.

La propuesta inicial de los socialistas era abrir la sesión plenaria con un minuto de silencio formal, pero no prosperó al no contar con la unanimidad requerida. El PP rechazó la iniciativa por incluir en el texto la palabra “genocidio”. Los populares querían que, además de condenar a Israel, también se hiciera lo mismo con los ataques de Hamás.

Pese a la falta de consenso, Riudavets ha decidido mantener el gesto dentro de su tiempo de intervención: “Ante la negativa de la cámara de guardar un minuto de silencio, emplearé un minuto de mi tiempo para recordar a las víctimas inocentes del genocidio de Gaza”, ha declarado la socialista desde la tribuna.

Los diputados socialistas, junto con el resto de grupos de la izquierda, se han puesto en pie y han guardado silencio durante 60 segundos. Si bien todos los presentes han respetado el homenaje, incluidos los diputados del PP, los parlamentarios de Vox María José Verdú y Sergio Rodríguez han decidido boicotear el gesto desde sus escaños haciendo ruido con golpes en la mesa.