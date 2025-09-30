Los trabajadores de Dependencia anuncian huelga: "El cuidado de los más vulnerables se sostiene por la vocación de un personal en precario"

Los profesionales del cuidado alzan la voz y reclaman unas condiciones dignas y en consonancia con la importancia y la responsabilidad de su trabajo. Si a finales del curso pasado las educadoras de las 'escoletas' municipales de Palma fueron las que dijeron 'basta ya', ahora han sido los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal del Govern los que se han plantado y han anunciado una huelga indefindida si no se mejoran sus condiciones: "La atención a las personas más vulnerables de nuestra comunidad está recayendo únicamente en la vocación y profesionalidad de unos trabajadores cada vez más escasos debido a la precariedad".

Así se ha pronunciado el Comité Intercentros en el comunicado en el que han anunciado que la asamblea de trabajadores ha votado a favor de ir a la huelga indefinida si la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependenciano eleva su propuesta de mejora salarial en una reunión prevista el próximo día 13.

La decisión llega tras una reunión celebrada ayer por la mañana con la consellera Sandra Fernández; la consellera de Trabajo y Formación Profesional, Catalina Teresa Cabrer; la secretaria general, Natalia Garriga; y la gerente de la Fundación, Sira Fiz. En el encuentro también participaron los sindicatos CESIF, USAE y UGT.

La Fundación es un organismo público de carácter institucional y sin ánimo de lucro que presta servicios a personas con dependencia, discapacidad reconocida y problemas de salud mental. En la reunión, los representantes sindicales trasladaron sus principales demandas: equiparación salarial con el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), aplicación retroactiva de las mejoras y una implantación gradual de las mismas en los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

La respuesta del Govern fue negativa respecto a la equiparación total, aunque se mostró dispuesto a plantear una adecuación retributiva “singular y excepcional”. Sin embargo, reconoció la dificultad de aplicarla a toda la plantilla, lo que dejaría fuera a más de una cuarta parte del personal en función de los servicios y categorías. El Ejecutivo señaló además que la Ley de Presupuestos solo permite un incremento general del 2%, una medida que los sindicatos consideran claramente insuficiente ante la precariedad acumulada desde 2019. Pese a todo, el Govern se comprometió a convocar una nueva reunión el próximo 13 de octubre con una propuesta más concreta.

Después del encuentro, se celebraron asambleas en los distintos centros de la Fundación para informar a la plantilla del contenido de la reunión y votar sobre la huelga. La respuesta fue mayoritaria: la situación se considera insostenible, los salarios arrastran una precariedad de más de cuatro años y la calidad de la atención depende exclusivamente de la vocación del personal, mientras la Administración continúa aplazando decisiones.

El Comité Intercentros iniciará ahora los trámites para constituir el comité de huelga. Beatriz Pérez, responsable de Empresas Públicas de la CAIB en UGT Servicios Públicos Illes Balears, señala: “Nos sentimos engañados cada vez que la Administración promete una solución que nunca llega. Llevamos años reclamando dignidad y justicia para el personal de la Fundación y siempre nos encontramos con excusas y retrasos. No aceptaremos más aplazamientos ni respuestas vacías: la plantilla ha dicho basta y nosotros estamos a su lado. El 13 de octubre esperamos una propuesta real y concreta, pero si no llega o resulta insuficiente, la huelga indefinida será inevitable.”

El Comité Intercentros de la Fundación para la Dependencia remarca que la situación es “insostenible”, que la precariedad salarial se arrastra desde 2019 y que la atención a las personas más vulnerables “está recayendo únicamente en la vocación y profesionalidad de unos trabajadores cada vez más escasos debido a la precariedad”. Denuncian además que, una vez más, la administración “aplaza una propuesta que nunca llega, generando frustración e indignación”.

“Los trabajadores no se sienten escuchados ni valorados frente a la nula respuesta de la Administración”, señala el Comité, que anuncia que iniciará de inmediato los trámites para constituir el comité de huelga, recogiendo el mandato mayoritario de la plantilla.