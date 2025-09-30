El Supremo admite el recurso del Govern contra las 406 plazas fijadas para menores

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo del Govern balear contra el real decreto del Gobierno central que fija en 406 plazas la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores no acompañados.

En el recurso interpuesto y admitido a trámite por la Sala Tercera, el ejecutivo balear alerta de la presión que soporta el sistema de protección de menores en las islas, especialmente en lo que respecta a los niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Se trata de una que tanto el ejecutivo autonómico, desde la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, como los distintos consells insulares vienen denunciando desde hace meses, ha recordado el Govern este martes en una nota.

La impugnación se basa en que esta capacidad ordinaria de 406 menores adjudicada a Baleares responde a una regulación adoptada sin una justificación clara de los criterios empleados, lo que genera un resultado opaco y arbitrario que beneficia a unas comunidades en detrimento de otras y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial.

La norma es, por tanto, perjudicial para los intereses legítimos de la comunidad, sostiene el Govern.

El Tribunal Supremo tramitará el recurso presentado el pasado 24 de septiembre por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares, tras ser autorizado por el Consell de Govern.

Este recurso se suma a otros dos recursos previos presentados por la Abogacía de la comunidad ante el Tribunal Constitucional y el Supremo, y que ya han sido admitidos a trámite.

Además, el Govern de Marga Prohens, a través de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, también ha presentado alegaciones contra el procedimiento iniciado por la Administración del Estado para el traslado de los dos primeros menores extranjeros no acompañados.