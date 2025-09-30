Retrasos generalizados en el aeropuerto de Palma por el mal tiempo

El aeropuerto de Palma está registrando desde primera hora de este martes retrasos generalizados por el mal tiempo, mientras que en el caso de Ibiza también se están dando demoras puntuales.

Según la información de Aena , en el caso de Son Sant Joan los vuelos que sufren demoras superan la treintena, tanto en salidas como en llegadas, y son conexiones tanto con la Península como con Europa.

Cabe recordar que Mallorca y las Pitiusas están este martes en alerta por fuertes precipitaciones en Mallorca, Ibiza y Formentera.