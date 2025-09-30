Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a 22 migrantes a 14 millas al sur de Formentera

Una patera llegada a Baleares en una imagen de archivo

Una patera llegada a Baleares en una imagen de archivo / GUARDIA CIVIL

EP

Un total de 22 personas migrantes han sido rescatadas después de haber sido interceptadas este martes a 14 millas al sur de Formentera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, el rescate de estas 22 personas, de origen magrebí, se ha producido esta jornada a las 15.55 horas, a 14 millas al sur de Formentera.

En el operativo ha participado Salvamento Marítimo.

Mallorca responde a la llamada de Ibiza y envía a más de 50 expertos en emergencias

Las fuertes lluvias dejan dos heridos graves por caídas en Ibiza

Rescatan a 22 migrantes a 14 millas al sur de Formentera

El traslado de los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca, en el aire

Vox castiga a Prohens tras no apoyar su propuesta lingüística del castellano en las aulas

La Flotilla se aproxima a Gaza con tres mallorquinas a bordo entre alertas por un posible secuestro: "Ya sabemos los planes de Netanyahu"

Los trabajadores de Dependencia anuncian huelga: "El cuidado de los más vulnerables se sostiene por la vocación de un personal en precario"

Prohens coordina desde Ibiza los efectivos de emergencias por las inundaciones

