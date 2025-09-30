Rescatan a 22 migrantes a 14 millas al sur de Formentera

Un total de 22 personas migrantes han sido rescatadas después de haber sido interceptadas este martes a 14 millas al sur de Formentera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, el rescate de estas 22 personas, de origen magrebí, se ha producido esta jornada a las 15.55 horas, a 14 millas al sur de Formentera.

En el operativo ha participado Salvamento Marítimo.