Rescatan a 22 migrantes a 14 millas al sur de Formentera
EP
Un total de 22 personas migrantes han sido rescatadas después de haber sido interceptadas este martes a 14 millas al sur de Formentera.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, el rescate de estas 22 personas, de origen magrebí, se ha producido esta jornada a las 15.55 horas, a 14 millas al sur de Formentera.
En el operativo ha participado Salvamento Marítimo.
