El PSOE insinúa que Lafuente tiene intereses personales en la prórroga de concesiones de los puertos

El PSIB-PSOE ha exigido al conseller de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, que aclare si mantiene intereses personales en la modificación de la Ley de Puertos, al entender que la normativa podría beneficiarle directamente.

El portavoz adjunto del PSOE, Marc Pons, anuncia el voto en contra de los socialistas a la toma en consideración de la iniciativa, presentada en el Parlament por PP y Vox, y no por el Govern en Consell de Govern. Según Pons, el conseller no ha resuelto las dudas planteadas sobre su posible conflicto de intereses.

El dirigente socialista señala que, según el registro de bienes, Lafuente posee el 67% de la propiedad donde se ubica la sede social de la empresa que gestiona el puerto de Addaia (Menorca), uno de los que se vería favorecido por la nueva ley. “Aquí hay gente que toma decisiones sobre las concesiones de nuestros puertos sabiendo que les afecta a nivel personal”, denuncia.

Pons advierte que la normativa alarga las concesiones en espacios portuarios de interés privado, que hasta ahora eran de 35 años y podrían pasar a 50 o incluso 80 años. “Estamos decidiendo derechos a favor de empresas privadas y limitando la capacidad de la propia administración pública a la hora de tomar decisiones”, critica.

El PSOE cuestiona además que la estrategia para que Lafuente no participase en la aprobación de la norma en el Consell de Govern responde precisamente a esos posibles intereses. “Hay cuestiones que contaminan la toma de decisiones y tal vez los intereses del señor Lafuente expliquen la maniobra para que no votara ni interviniera”, subraya Pons.

Pese a su rechazo global, los socialistas sí apoyarán las prórrogas para entidades sin ánimo de lucro como los clubes náuticos. “Creemos fundamental su papel como asociaciones que hacen red social y facilitan que los isleños disfruten del mar”, afirma el portavoz adjunto.

El PSIB-PSOE insiste además en la necesidad de mantener los equilibrios entre actividades y sectores que conviven en el espacio portuario. “Se trata de un espacio reducido, con muchos intereses en juego, y la administración tiene la responsabilidad de garantizar un equilibrio que Lafuente no ha sabido asegurar con las dudas que hemos planteado”, concluye Pons.