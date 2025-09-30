El nuevo presidente de la Audiencia de Baleares rebaja los fallos de las pulseras antimaltrato: “Ha habido alguna incidencia, pero no han sido muchas”

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, Gabriel Oliver Koppen, que a mediados de septiembre tomó posesión de su cargo en el Palacio de Justicia en Palma, ha rebajado los fallos de las pulseras antimaltrato, tras la polémica desatada en clave nacional después de que la Fiscalía General del Estado expusiera en su memoria anual de 2024 que se produjo un vacío de datos durante varios meses al cambiar de empresa en la gestión del servicio, al pasar de Telefónica a Vodafone, lo que derivó en sobreseimientos y absoluciones de quebrantamiento.

Oliver, magistrado especializado en la jurisdicción civil, ayer admitió que ha habido incidencias puntuales con estos dispositivos electrónicos de seguimiento, pero descartó que haya habido multitud de casos.

“Por los datos que he podido recabar de mis compañeros, sí que ha habido alguna incidencia, pero no han sido muchas”, manifestó el presidente, al ser preguntado por esta cuestión.

El magistrado también señaló que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) tampoco ha tenido conocimiento de que se hayan producido muchas disfunciones destacables con las pulseras telemáticas de geolocalización en las islas.

En el archipiélago no se tiene constancia de que haya habido un aluvión de casos archivados o sentencias absolutorias por este problema con la migración de datos entre operadores de telefonía, según confirmaron hace unos días fuentes jurídicas.

En Mallorca, se han registrado casos puntuales, un par o tres de procedimientos se han visto afectados; por ejemplo, un sobreseimiento en septiembre de 2024 después de que el sistema Cometa, que gestiona el servicio de las pulseras antimaltrato, no pudiera trasladar la información al juzgado sobre un presunto quebrantamiento de un joven al no disponer de los datos debido al cambio de operador.

Falsos positivos

Al margen de este asunto, los dispositivos electrónicos acarrean otro tipo de problemas, como han avanzado varias abogadas de la isla especializadas en materia de violencia machista: falsas alarmas, falta de cobertura o revictimizar a las mujeres maltratadas, que se ven geolocalizadas las 24 horas del día, igual que los sospechosos, sus parejas o exparejas. Esto puede incrementar el estado de estrés y angustia de las perjudicadas.

“Normalmente, las pulseras se ponen en casos muy concretos y graves. Es una medida extrema, pero no podemos dejar que falle. No se puede consentir que falle por un traslado de empresas”, subraya Caterina Monserrat, veterana letrada con una amplia experiencia en violencia de género.

Baleares es la quinta comunidad del país con menos pulseras telemáticas activas, por detrás de Cantabria, Navarra, Asturias y Catalunya. En agosto de 2025, las islas tenían en activo 85 dispositivos. Estas bajas cifras contrastan con la elevada tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres que tiene el archipiélago. Los magistrados de las islas no suelen imponer las pulseras de control telemático de maltratadores, salvo en “circunstancias excepcionales”, en casos graves o de reiterados quebrantamientos.