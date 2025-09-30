El traslado de los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca, en el aire

El traslado de los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca ha quedado en el aire después de que Vox haya tumbado hoy en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos del Govern. En este sentido, dicha propuesta se sustentaba gracias a la normativa que hoy no ha sido convalidada en la Cámara, por lo que se desconoce de qué manera podrá salir adelante.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo el Consell de Ibiza, el Consell de Mallorca y el Govern balear llegaron a un acuerdo para trasladar a Mallorca los residuos de Ibiza y Formentera que actualmente todavía se tratan en el vertedero de Ca na Putxa.

Mediante una prueba piloto para testear el propio traslado y la logística de transporte (marítimo y terrestre) correspondiente, dichos residuos comenzarían a trasladarse a Mallorca una vez finalizara la temporada turística. Asimismo, el Consell de Mallorca sería compensado con una transferencia plurianual de 50 millones de euros, que permitirá reducir la tarifa de residuos a los ciudadanos.

De hecho, estaba previsto que la prueba piloto para mover dichos residuos se iniciara "entre finales de octubre y principios de noviembre". Sin embargo, tras el veto de Vox al decreto de proyectos estratégicos el traslado de residuos queda en el aire

"Buscar fórmulas"

Ante esta situación, desde el Govern argumentan que se tendrán que "buscar fórmulas" para poder encajar esta inciativa una vez el decreto ley ha caído en el Parlament. Asimismo, desde Vox han señalado que este voto en contra "no es un portazo" al decreto, por lo que emplazan al PP a seguir negociando para sacarlo adelante.

El CEU San Pablo sigue adelante

En el caso de la nueva universidad CEU San Pablo, que también se podría haber visto afectado por esta situación, finalmente sigue adelante con su tramitación ya que el Govern aprobó el pasado jueves su declaración como proyecto de especial interés estratégico. Desde el Ejecutivo argumentan que, una vez el proyecto ha sido declarado de interés estratégico, el procedimiento continúa.

Cabe recordar que el CEU San Pablo tiene previsto desembarcar en Mallorca el curso 2026-27 en el antiguo Riskal. La institución privada ya ha formalizado la compra del edificio, operación que adelantó este diario el pasado mayo. Su idea es empezar ofertando Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología.

La universidad hizo público un comunicado el pasado mes de julio desvelando más detalles de su próximo desembarco en la isla. Constituirá un campus biosanitario en el "recién adquirido" edificio Riskal, que podrá albergar unos 2.000 estudiantes. CEU San Pablo anuncia una inversión en la isla por encima de los 40 millones de euros.