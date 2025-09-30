Indignación del comercio balear ante el retraso del Govern para aprobar un protocolo ante inundaciones

El comercio balear está indignado ante lo que se considera la pasividad del Govern a la hora de aprobar un protocolo de actuación para el sector en el caso de inundaciones. Tras los incidentes registrados durante las últimas horas en las islas (especialmente intensos en Ibiza), desde las patronales del sector se critica que se haya llegado a este punto sin haber adoptado la citada medida, y con una convocatoria por parte de la conselleria de Empresa para abordar esta cuestión para el próximo día 10. «Ya llegamos tarde», coinciden en señalar las presidentas de Afedeco y Pimeco, Joana Manresa y Carolina Domingo respectivamente, un reproche que es compartido por grandes empresas del sector.

Un punto a tener en cuenta es que la totalidad de las organizaciones empresariales que representan al comercio balear presentaron al Govern una propuesta de protocolo de actuación ante el riesgo de inundaciones, que venía suscrita por Afedeco y Pimeco en representación de pequeños y medianos establecimientos, de Acaib y Asodib en el caso de las cadenas de supermercados, y por Anged como portavoz de las grandes superficies, ademas de por la Confederación Balear de Comercio (CBC). Diez meses después, sigue sin aprobarse ningún documento en relación con este tema, pese a que en agosto estas organizaciones ya expresaron su malestar por el retraso, tal y como reflejó entonces Diario de Mallorca, y la reunión para abordarlo se ha fijado por parte del departamento que encabeza el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro para el día 10 de octubre.

Advertencia en agosto

Tanto Joana Manresa como Carolina Domingo recuerdan que en agosto desde el sector se advirtió que se estaba acercando el periodo de fuertes tormentas, que comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre, sin que desde el Govern se hubiera dado el paso de aprobar ese protocolo de actuación, que busca fijar las medidas a adoptar en estas empresas ante el riesgo de inundaciones, tanto para salvaguardar a sus trabajadores y clientes como también los bienes que se almacenan en estos establecimientos. Hay que tener en cuenta que se trata de locales ubicados en las plantas bajas de los edificios.

Manresa cuestiona que desde la citada Conselleria no se haya actuado para anticiparse a los hechos, pese a que la propuesta de las asociaciones de comerciantes se presentó en noviembre del pasado año ante la situación vivida en la Comunidad Valenciana a causa de una dana.

Esa misma crítica es formulada por Carolina Domingo, que recuerda que los efectos del cambio climático hacen necesario adoptar medidas ante el riesgo de «inundaciones cada vez más agresivas».

Sobre este punto, destaca que para un pequeño establecimiento el verse afectado por un fenómeno atmosférico de ese calado no solo puede suponer la pérdida de parte del material existente en el establecimiento, sino verse obligado a cerrar durante días para reparar los desperfectos, lo que puede poner en peligro su supervivencia.

Solidaridad de las grandes empresas

El malestar existente con el Govern se expresa también desde las grandes superficies, desde las que se señala su solidaridad con las tiendas y supermercados que se han visto dañados durante las últimas horas y se insiste en la necesidad de contar con un protocolo de actuación para estos casos que oriente al pequeño comercio (los grandes disponen de uno propio), pero muy especialmente con una vía de comunicación directa con el Ejecutivo balear para determinar los niveles de riesgo y si es necesario fijar restricciones a la movilidad o en la actividad comercial en los puntos que se pueden ver más afectados.

Lo que se busca, se añade, es que la decisión de cerrar o no un establecimiento no dependa únicamente del responsable del centro, sino que al menos exista una recomendación desde la Conselleria competente.

Hay que insistir en que la inexistencia de un protocolo de actuación en el sector comercial ante el riesgo de inundaciones se da pese a que las citadas organizaciones empresariales fueron de la mano y presentaron hace diez meses un borrador respaldado por todas ellas con medidas en caso de alerta, amarilla, naranja o roja, y con iniciativas en este último caso como la evacuación de personal y clientes por rutas de emergencia previamente establecidas. También se fijaba la forma de actuar una vez superada la tormenta para mantener la seguridad de los locales (como la revisión de los sistemas eléctricos que se pudieran ver afectados por el agua) y evaluar los daños.

Crítica sindical

El sindicato UGT, mayoritario en el sector, se ha sumado a la crítica contra el Govern, al que ha acusado de que "llega siempre tarde", al considerar que hace tiempo que el sector reclamó el citado protocolo y que éste debería de estar acordado hace meses.

El secretario general de la federación de Servicios de esta organización, José García Relucio, ha subrayado la importancia de que las empresas, mayoritariamente pequeñas y medianas en esta actividad, sepan como se tiene que actuar en caso de emergencia por riesgo de inundaciones, recordando que lo que está en juego no son solo bienes materiales, sino principalmente la vida de trabajadores y de clientes.