Mallorca responde a la llamada de Ibiza y envía a más de 50 expertos en emergencias

Mallorca ha respondido a la llamada de auxilio que las autoridades de Ibiza han enviado esta tarde ante las fuertes inundaciones que están asolando la isla pitiusa.

Alrededor de medio centenar de efectivos, de diferentes servicios de emergencia, se han reunido esta tarde en el puerto de Palma para subirse al barco que esta noche les llevará hasta el puerto de Ibiza. A partir de este momento todos los efectivos desplazados empezaran a trabajar en los servicios más urgentes, sobre todo en el achique de agua, tanto en comercios, plantas bajas, garajes o sótanos.

La tormenta, con una descarga de 200 litros de agua durante alrededor de dos horas, ha provocado numerosos incidentes en Ibiza, aunque de momento no hay noticias de que se haya producido ninguna víctima mortal.

En este operativo se han sumado agentes de la Guardia Civil (de tres unidades distintas), bomberos de Palma, bomberos del Consell de Mallorca, agentes del Ibanat, soldados del cuartel Palma 47 y voluntarios de Protección Civil.

Los soldados de Palma se unirán a la UME / J.F.M.

El amplio contingente, que se ha movilizado en pocas horas tras recibir la llamada de auxilio que han enviado las autoridades de la isla pitiusa, se han concentrado esta tarde en el muelle de Peraires, desde donde tienen previsto subir los vehículos al barco, que alrededor de medianoche llegara a Ibiza.

Una vez en la isla quedarán bajo las órdenes de los responsables de los servicios de emergencia, que serán los encargados de determinar las áreas concretadas donde deben actuar. Estos efectivos prevén trabajar durante toda la noche con el objetivo de conseguir que la situación, aunque en estos momentos es muy complicada, se normalice en el mínimo tiempo posible.

El sargento del grupo de soldados explicó que los efectivos del cuartel de Palma se unirán a la unidad UME, que ya está trabajando en la isla de ibiza desde esta misma tarde.

La Guardia Civil envía a Ibiza numerosos efectivos con experiencia / J.F.M.

Los bomberos del Consell, con seis voluntarios, han sido despedidos por el conseller Rafel Bosch, que ha explicado en el puerto que las autoridades de Ibiza han solicitado la ayuda urgente de bombas de achique. En los vehículos que se envían a la isla pitiusa se han cargado un total de once bombas, que esta misma noche extraerán agua de las zonas más afectadas por las inundaciones. Aunque no se sabe con exactitud el escenario que se encontrarán al llegar a Ibiza, los efectivos creen que su labor se centrará en sacar el agua de la lluvia que ha inundado los garajes. Aunque en principio no hay noticias de que haya desaparecidos, tampoco se descarta que puedan encontrarse con alguna persona que se ha ahogado por el agua.

Muchos de los guardias civiles que participan en este contingente tienen experiencia en este tipo de operaciones. Forman parte del grupo agentes que el año pasado estuvieron trabajando en las inundaciones que arrasó la comunidad Valencia. Allí permanecieron trabajando durante alrededor de unos dos meses, asistiendo a la población y trabajando en la localización de las personas que murieron ahogadas por la riada.

Los agentes forestales de Mallorca han respondido a la llamada de auxilio / J.F.M.

Aunque en principio lo peor de la tormenta ha pasado y no se temen nuevas inundaciones, los responsables de este operativo de emergencia confían en que el número de hombres que se dirigen a Ibiza va a ser suficiente para resolver lo más urgente. Si no fuera así no se descarta que se envíen a más efectivos, hasta un número suficiente para dar respuesta a todas las emergencias que vayan apareciendo.

La compañía Balearia también está colaborando para facilitar el traslado de los vehículos y de los agentes que se desplazan, vía marítima, hasta la isla de ibiza para colaborar en todas las emergencias que ha provocado la tormenta.