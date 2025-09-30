El Grupo Banca March culmina su relevo generacional "natural, tranquilo y ordenado": Estas son las claves del cambio

El consejo de administración de Corporación Financiera Alba, perteneciente al Grupo March, ha acordado nombrar a Juan March de la Lastra, hasta ahora vicepresidente primero, presidente de la compañía en sustitución de Carlos March Delgado, que deja el cargo tras haber cumplido 80 años.

Juan March Juan, hasta ahora vicepresidente segundo, será vicepresidente único. El relevo en la presidencia de Corporación Financiera Alba se materializa en un momento en el que la compañía ha dejado de ser cotizada para pasar a ser propiedad 100% de miembros de la familia March, una vez adquiridas las últimas participaciones que quedaban en manos de accionistas minoritarios tras la OPA de exclusión anunciada a finales del año pasado.

Del legado de Carlos March Delgado (Palma, 1945) al presente y futuro de Juan March de la Lastra, fuentes de Grupo March consideran que se ha culminado un relevo generacional " natural, tranquilo, ordenado". Y señalan los principales hitos de la etapa de Carlos March Delgado y las claves del presente y el futuro que ahora abre Juan March de la Lastra.

Carlos March Delgado / Grupo Banca March

El legado de Carlos March: Principales hitos

En 2024 Carlos March Delgado dimitió como consejero de Banca March tras haber sido el presidente más longevo de la banca española (1974-2015). Durante su mandato, Banca March inició un giro estratégico para convertirse en entidad de referencia en banca privada y asesoramiento a empresas, proceso que se aceleró a partir de 2015 con el acceso a la presidencia de Juan March de la Lastra. Haber estado ligado 50 años a la entidad como accionista, presidente y consejero ha permitido que la filosofía centenaria y los valores fundacionales de Banca March se hayan preservado, implementado y supervisado. Su huella es profunda. Y su visión de largo plazo, poniendo la sostenibilidad y el crecimiento responsable del negocio por encima de la rentabilidad inmediata, sigue siendo uno de los pilares fundamentales de Banca March y de Alba, donde propugna un modelo de inversor institucional con visión de largo plazo que invierta en empresas con potencial de crecimiento. Con esa filosofía se ha vertebrado un grupo empresarial con un compromiso irrenunciable con el buen gobierno. Junto a su hermano Juan March Delgado creó en 1986 Corporación Financiera Alba. Y a finales de 2024, en una óptima situación de liquidez, con una cartera estable y bien diversificada que permitía ofrecer a los accionistas minoritarios un precio muy atractivo y con una elevada prima respecto a cualquier cotización histórica, Alba lanzó conjuntamente con Carlos March Delgado una OPA de exclusión que se ha culminado con éxito. Carlos March Delgado, se licenció en Derecho a los 21 años en la Universidad Complutense de Madrid con el número uno de su promoción. La temprana muerte de su padre, Juan March Servera, en 1974, le llevó a la presidencia de Banca March antes de cumplir los 30. Fue vicepresidente y consejero del Grupo Carrefour (Francia), socio fundador y primer presidente del Instituto de Estudios Económicos (1979-1980), y miembro y presidente del grupo español en la Comisión Trilateral (1979-1994). Fue presidente de la Sección Española de la Asociación para la Unión Monetaria de Europa (1989- 1996) y formó parte del Comité Internacional de JP Morgan, así como del Consejo Asesor Internacional de la Universidad de Columbia (Nueva York). El Gobierno de Francia le concedió a Carlos March Delgado la Legión de Honor, en su rango de oficial.

Juan March de la Lastra / Grupo Banca March

Claves del presente y futuro de Juan March de la Lastra