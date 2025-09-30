El Govern resta importancia a la encuesta donde los mallorquines piden reducir el turismo: "La ciudadanía está representada en este Parlament"

"No quieran confundir a la gente, la ciudadanía está representada en este Parlament, no está representada en una encuesta de 2.000 personas". El Govern resta importancia a la encuesta de opinión a residentes sobre el turismo en las Illes Balears 2024 donde los mallorquines piden reducir la actividad turística en el archipiélago.

Así lo ha expresado esta mañana en el Parlament el conseller del ramo, Jaume Bauzà, quien vincula las críticas de los ciudadanos en la encuesta a la gestión de la izquierda en la pasada legislatura.

"Lo único que hace esta encuesta es avalar que las políticas que llevaron a cabo ustedes fueron erróneas. ¿Alguien se cree que una encuesta donde se expresa la opinión de octubre de 2024 viene sobre la gestión de un año de gobierno? Estoy convencido de que la opinión de esta encuesta viene derivada de las 115.000 plazas autorizadas en ocho años y la barra libre a los ilegales", señala el conseller en respuesta al diputado socialista Llorenç Pou.

Asimismo, Bauzà reivindica el decreto de contención turística aprobado por el Govern que no contempla la subida de la ecotasa.

"¿Para qué la encargaron?"

"Si esta encuesta no sirve para nada, ¿entonces para qué la encargaron?", ha replicado Pou. El diputado socialista asegura que este sondeo demuestra que "ocho de cada diez ciudadanos quieren reducir el número de turistas". Así, denuncia que los miembros del Govern "se han convertido en negacionistas de la saturación turística a través de su inacción".

Limitación de cruceros

Por otro lado, Bauzà también ha hecho referencia a la posible limitación de cruceros en el Puerto de Palma. En este sentido ha señalado que las competencias para llevar a cabo esta limitación la tiene Madrid, no Baleares.

"Este Govern no puede limitar ni prohibir, no tenemos competencias para limitar la entrada de ningún crucero. Es el Ministro de Transportes y Óscar Puente quien tiene las llaves del Puerto de Palma", destaca el conseller, quien reivindica su apuesta por mantener el actual acuerdo de limitación de cruceros.