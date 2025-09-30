La Flotilla se aproxima a Gaza con tres mallorquinas a bordo entre alertas por un posible secuestro: "Ya sabemos los planes de Netanyahu"

"Israel planea el secuestro de la Flotilla para este martes 30 de septiembre". Este es el mensaje que Lucía Muñoz, coordinadora de Podem Illes Balears y partícipe en la expedición de ayuda humanitaria a Gaza, ha transmitido a través de un vídeo publicado en su cuenta de X en el que también asegura que, según información publicada en prensa, el gobierno de Netanyahu "planea interceptar ilegalmente la flota y confiscar el material humanitario".

Muñoz navega a bordo del 'Huga', uno de los más de 50 barcos que se dirigen a Gaza con la intención de romper el bloqueo israelí y proporcionar ayuda a los palestinos. La regidora de Podem partió de Barcelona con las también mallorquinas Reyes Rigo y Alejandra Martínez.

Ahora, tras un mes de expedición y a poco más de 250 millas de la costa palestina, la Flotilla se aproxima a una de las zonas más peligrosas e inseguras de su recorrido. En las últimas semanas, han sido víctimas, según testigos presentes en las embarcaciones afectadas, de varios ataques con drones y elementos químicos. España envió la semana pasada al buque Furor de la armada, desde Cartagena, para escoltar a las embarcaciones en rumbo hacia Gaza. Se trata de un barco de última generación que cuenta con una tripulación de 51 personas, además de un helipuerto, cañones y ametralladoras MK-38, curiosamente de fabricación israelí. Sánchez recordó que solo actuará si fuera necesario asistir a la flotilla o realizar algún rescate.

Otros países tampoco han dudado en brindar apoyo a la Flotilla. Este mismo martes el Gobierno de Turquía ha anunciado que participará, en caso de que sea necesario, en tareas de rescate de la Global Sumud Flotilla, tras los últimos ataques con drones contra varios barcos y las amenazas de Israel sobre que impedirá que llegue al enclave palestino. En Estados Unidos también han surgido voces críticas con la postura amercana: hasta 18 congresistas han exigido al Ejecutivo de Donald Trump que garantice la seguridad de los civiles a bordo, entre los que hay 24 estadounidenses.

Sara Fernández

"Ya sabemos cuáles son los planes de Netanyahu"

La líder de Podemos embarcada en el 'Huga' se muestra crítica en el vídeo con el movimiento del Gobierno, cuestionando el papel del buque Furor en caso de una ofensiva israelí: "En este escenario, que parece ser el más probable, nos preguntamos qué va a hacer el Gobierno de España y qué va a hacer el barco español que nos acompaña. ¿Va a mirar desde lejos cómo ciudadanos españoles son secuestrados por un estado genocida en aguas españolas?".

Muñoz va más allá y asegura que el Ejecutivo de Sánchez "va a dejar sola a la ciudadanía que está haciendo el trabajo que deberían estar haciendo ellos y que es lo mínimo: abrir un corredor humanitario, que es la obligación legal ante un pueblo que se está muriendo de hambre por culpa del estado de Israel".

Sobre las posibles acciones del gobierno de Netanyahu sobre la Flotilla, la política y activista se muestra tajante: "Su plan constituye un crimen contra la humanidad porque impide la entrada de material, además de constituir un crimen contra el derecho internacional porque supone el secuestro de más de 500 personas de 44 países diferentes en aguas internacionales".