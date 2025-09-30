El exhuracán Gabrielle mantiene en alerta a Mallorca

Tras una noche de lluvias intensas, el temporal comienza a remitir aunque aún mantiene en alerta a Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que las islas más afectadas por los últimos coletazos del exhuracán Gabriel serán Mallorca, Ibiza y Formentera, si bien rebaja a amarillo el aviso por lluvias, ya que las previsiones apuntan ahora a acumulados de 30 litros por metro cuadrado en una hora, la mitad de lo que se esperaba inicialmente.

Las fuertes precipitaciones han dejado en las últimas doce horas registros significativos en el archipiélago con 74 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de Ibiza, 66 l/m² en Sant Antoni, 41 l/m² en Santanyí y 33 l/m² en Porreres.

Más de medio centenar de incidentes

El temporal deja una veintena de incidentes en Mallorca, 41 en Ibiza y solo uno en Menorca. La mayoría de los avisos se referían a inundaciones de bajos y calles, desprendimientos de elementos urbanos, incendios agrícolas, caída de árboles, desprendimientos de rocas y acumulación de agua en las calzadas.

En Mallorca, el incidente más grave se ha registrado en Felanitx, donde un coche con un ocupante ha quedado atascado en el medio de la calzada, que estaba cubierta de agua, y ha tenido que ser rescatado por los bomberos.

También el aeropuerto de Palma se visto afectado por las tormentas, con retrasos generalizados desde primeras horas de la mañana.

Mejoría a partir de mañana

La inestabilidad se mantendrá durante toda la mañana con chubascos que serán localmente fuertes en Ibiza y el sur de Mallorca, que irán remitiendo a partir de la tarde. A partir delas 14:00 horas, la Aemet prevé desactivar la alerta en todas las islas.

La situación mejorará a partir de mañana, cuando se esperan cielos poco nubosos, aunque en Mallorca aún se podría registraralguna precipitación pero débil y ocasional.