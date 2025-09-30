El descuadre de la evidente tolerancia

Govern y Consell deben plantearse seriamente la necesidad de instalar un servicio de oftalmología conjunto, a medio camino, entre Palau Reial y Passeig de Sagrera. Así los ediles de Cort también podrán beneficiarse de él. El oculista para clientela institucional se ha vuelto primordial una vez ratificado que consellers y concejales tienen serias dificultades para observar lo que el ciudadano de a pie aprecia incluso en situación de despiste y prisas urbanas.

Dos años se han invertido en localizar 1.500 establecimientos turísticos que han estado esquivando el Impuesto de Turismo Sostenible. Una vez cazados, unos, qué remedio, han optado por la regularización y otros, menos de la mitad, recibirán la gratificación de una sanción simbólica. Con todo, lo más llamativo del caso, es observar al vicepresidente del Govern, Toni Costa, sacando pecho por un balance de inspección que, en términos equitativos, arroja el resultado de tolerancia y pasividad administrativa.

En estas condiciones, nada extraño, que la propietaria de Dog Admiral, el piso turístico ilegal a dos pasos de Cort, Consell y Parlament y con web propia, todavía se crezca cuando es interpelada sobre su negocio expresamente prohibido en Palma. No es solo el alquiler turístico, es la problemática de la vivienda sin horizonte de solución.