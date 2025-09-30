El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia

Francesc Noguera, el cura del oratorio de Sant Felip Neri de Porreres, que la pasada semana protagonizó un agrio enfrentamiento con un hermano de la congregación, inició entre los vecinos una campaña de recogida de firmas para conseguir la expulsión del sacerdote de la parroquia, Sebastià Salom. La razón es que a Novella no le gustó que el cura de la iglesia principal de Porreres modificara el método para bautizar a los niños. En vez de realizar este acto en la pila bautismal de la iglesia, lo adelantó para estar más cerca del altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción.

El padre Salom (ya fallecido) se hizo cargo en el año 2015 de la parroquia de Porreres, tras terminar su tarea religiosa en Burundi. En una carta que publicó el sacerdote explicó que uno de los principales problemas con los que se encontró fue la mala relación que existía entre la parroquia y la comunidad del oratorio de Sant Felip Neri. El párroco intentó mantener conversaciones con el prior del oratorio, Francesc Novella, para coordinar el horario de las misas, así como para hablar de una polémica que estaba afectando a la tranquilidad de la comunidad religiosa de Porreres y no era otra que el sacerdote de la orden de Sant Felip Neri, rompiendo la tradición histórica, había decidido celebrar funerales en la iglesia, bautismos y cursillos de catequesis.

Este intento de acercar posiciones entre los dos religiosos de Porreres fue un fracaso. Y así lo reconocía el propio Novella, que en la página web del oratorio dedicó un artículo muy duro contra el otro religioso. Así, explicaba que “después de escuchar atentamente la forma y el fondo de la homilía, consideramos, como congregación, que ha llegado el tiempo de caminar de forma totalmente libre y autónoma”.

Sin embargo, el padre Novella fue mucho más lejos. Se dedicó a repartir por el pueblo de Porreres, sobre todo en tiendas y bares, una carta en la que pedía la recogida de firmas para hacerlas llegar al entonces obispo de Mallorca. Planteaba no bautizar a los recién nacidos de Porreres si este acto litúrgico no se hacía en la pica bautismal. Y en la carta se pedía al obispo el relevo del párraco Sebastià Salom, quien personalmente firmó uno de estos folios que se iban repartiendo por el pueblo.

En la carta que escribió el fallecido sacerdote explicó que al llegar a Porreres, siguiendo los principios que se establecieron en el Concilio Vaticano II, decidió organizar bautismos comunitarios, en vez de hacerlos de manera individual. Es decir, celebraba varios bautismos a la vez. Esta propuesta fue aprobada por consejo parroquial de la parroquia, que acordó que estas ceremonias se celebrarían en una de las misas de domingo.

Novella no ha contado nunca con el apoyo del obispado, al que ha desobedecido en más de una ocasión. Tradicionalmente, tanto los funerales, como las cursos de catequesis, se celebraban y se organizaban en la parroquia. El cura del oratorio de Porreres rompió esta tradición. Decidió que él oficiaría las misas dedicadas a los difuntos y organizaría los cursillos de preparación para la comunión.

El entonces vicario general, Rafel Umbert y el delegado de catequesis de la diócesis de Porreres, Antoni Vadell, solicitaron al sacerdote Novell que dejara de oficiar los funerales y, sobre todo, que se abstuviera de organizar los cursos de preparación para la comunión. Y este mismo mensaje se lo trasladó personalmente el anterior obispo de Mallorca, Jesús Murgui, al propio Novella, que no hizo caso a estas indicaciones y continuó oficiando estas ceremonias de despedida de difuntos, que en la actualidad todavía se celebran. Varios de los felibrese que han asistido a estos funerales han señalado a este periódico que el padre Novella incumple las normas que marca la Iglesia, ya que está prohibido dedicar alabanzas a la familia del difunto, pero él se las dedica.

Desde hace años Novella mantiene un fuerte enfrentamiento con el hermano lego de Sant Felip Neri, Andreu Veny, que la semana pasada fue detenido tras la denuncia del sacerdote del oratorio de Porreres, que afirmó que el religioso entró ilegalmente en la iglesia y ocasionó daños. A raíz de este enfrentamiento, el propio Vaticano tuvo que intervenir. Desde Roma se envió a un emisario a Mallorca para que comprobara lo que estaba ocurriendo entre los dos religiosos. El acuerdo que se adoptó fue disolver la congregación de Sant Felip Neri de Porreres, ordenando el traslado de los dos religiosos a otras comunidades de la orden. Sin embargo, el padre Novella se negó a cumplir esta orden del Vaticano y continuó hasta la fecha al frente del oratorio. El hermano lego considera que si la orden superior no se ha cumplido, él tiene todo el derecho que Novella en residir en el oratorio. Por eso acudió el lunes de la semana pasada al convento para exigir que se cumpliera este derecho. Sin embargo, fue expulsado a la fuerza, supuestamente, por un guardia civil de paisano, que actúa como monaguillo en las ceremonias. Durante la expulsión le provocó lesiones en el brazo, si bien en la denuncia posterior que justificó la detención de Veny, se asegura que fueron autolesiones.

Si eran malas las relaciones que en su momento Novella mantuvo que el anterior obispo de Mallorca, Jesús Murgui, al que dedicó una dura carta cuando se marchó de la isla, no ha mejorado con el actual prelado, Sebastià Taltavull. El obispo, que no tiene ninguna potestad para expulsar a Novella del oratorio, aunque podría prohibir la celebración de las mismas en esta iglesia de Porreres, también escribió al Vaticano para pedir que se actuara y se resolviera el conflicto que mantenían los dos religiosos. El padre Novella, a través de un artículo en la página web del oratorio, critica con dureza que el obispo lance mensajes a favor del medio ambiente, alertando de las consecuencias del cambio climático.