Más de cuarenta abogados mallorquines alertan de un "peligroso mundo sin normas" ante la "tolerancia" con el genocidio en Gaza

Más de cuarenta abogados y abogadas mallorquines denuncian la "derogación de hecho" de las normas del Derecho Internacional ante el "continuado Genocidio en Gaza por parte del estado de Israel". En un escrito emitido este martes, el colectivo acusa a la comunidad internacional de "pasividad -y por tanto, complicidad-" con los hechos y advierte del riesgo de un mundo dominado por la arbitrariedad y el interés económico.

Los profesionales del Derecho, que se declaran "forzados a la protesta frente a la injusticia", señalan que estos "espantosos acontecimientos" están abocando peligrosamente a la sociedad a un "escenario de un mundo sin normas", lo que genera un contexto de "incertidumbre, inseguridad y desconfianza". Según el documento, esta situación abre la puerta al "ejercicio arbitrario de la autoridad". Esto, advierten, no solo "atenta contra uno de los más importantes principios de la democracia, sino que también representa dar carta blanca a una indiscriminada e impune violación de los derechos humanos".

Primacía de los intereses económicos

El escrito critica la "tolerancia demostrada por la comunidad internacional y especialmente por las instituciones europeas con la masacre perpetrada por Israel". Los letrados censuran que las decisiones de orden internacional ya no se resuelven con "criterios de justicia y respeto por los derechos humanos" , sino que priman "por encima de todo los intereses económicos de las grandes corporaciones y de los poderosos lobbys".

Según los firmantes, la "codicia ilimitada" de estos grupos no tiene miramientos, hasta el punto de condicionar la estabilidad mundial e incluso convertir "un bien tan apreciado como la paz en simple moneda de cambio de transacciones comerciales".

Ante este panorama "decepcionante y preocupante", en el que la sociedad civil se ha mostrado "más sensible y más activa que los gobernantes y las instituciones", el colectivo denuncia la alarma que les produce la "inminencia de un peligroso mundo sin normas, en el que el derecho va camino de convertirse en pura arbitrariedad de las autoridades al servicio de intereses particulares".

Exigencia de garantías y acción a Madrid y Bruselas

Por todo ello, los abogados instan a sus representantes a "un firme compromiso para el restablecimiento de un marco normativo en el que los principios morales, éticos y humanitarios se prioricen siempre por encima de los intereses".

Finalmente, reclaman en el documento "garantías de que la libertad, la justicia, la dignidad humana y la paz permanezcan para siempre más en el inventario de los valores innegociables". Asimismo, exhortan al Gobierno de España y al de la Comunidad Europea a que, "más allá de la retórica de las palabras, adopten las medidas que tengan a su alcance para poner final al genocidio" y para apoyar al pueblo palestino "hasta su consolidación como estado soberano, libre e independiente".

Los abogados y abogadas que firman este escrito de denuncia son: Marta Aguiló Martí, Catalina Alcover Pons, Pablo Alonso de Caso Lozano, Maria del Pilar Barceló Duràn, Maria Beltrán Mora, Rosa Bris Rebassa, Antoni Cánaver, Antoni Cánaves Santandreu, Antònia Capó Payeras, Margalida Capó Picornell, Andreu Castell Feliu, Aina Díaz Vargas, Maria Duràn Febrer, Sebastià Frau Gaià, Monserrat García Cuenca, J. Javier García Oliver, Ferràn Gomila Mercadal, Rosa Hidalgo Cisneros, Estela del Mar Martínez Canca, Paula Martínez Gomila, Francisca Mas Busquets, Catalina Monserrat Moll, Jimena Morlans Olmos, Miquel Oliver Nadal, Pere Joan Oliver Riera, Adelia Olmos Luján, Gloria Olmos Suñén, Maria Antònia Orell Company, Francisco de Asís Pascual Brunet, Josep Pinya Aguiló, Victoria Ribas del Blanco, Ignaci Ribas Garau, David Riera Garcia, Catalina Riera Planisi, Maria Bel Rosselló Febrer, Manuel Sánchez Rubio, Martí Truyols Bonet, Martí Truyols Galmés, José Luis Valdés Alias, Regina Vallés Bezares, Laura Vallés Jiménez y Nicolau Vidal Femeníes.