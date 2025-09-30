Costa: "El Govern ha dicho basta, no aceptaremos nunca chantajes"
Vox ha tumbado el decreto ley de proyectos estratégicos del Govern después que el PP rechazara sus medidas en materia lingüística
El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha afirmado este martes que el Govern, en relación al decreto tumbado por Vox, "ha dicho basta y que no acepta ni aceptará nunca chantajes".
En declaraciones a los medios después del debate, el conseller ha afeado que Vox planteó una dicotomía consistente en aceptar sus postulados o votar en contra. "Han votado en contra porque el Govern no acepta chantajes", ha insistido, al tiempo que ha recordado que este lunes el PP trasladó a Vox la voluntad de cumplir "estrictamente" los acuerdos alcanzados y no los que, a su juicio, suponen traspasar sus líneas rojas.
Para Costa corresponde ahora a Vox explicar a los empresarios y a la ciudadanía el rechazo a un decreto "importante para el bienestar de la sociedad".
El vicepresidente ha lamentado que Vox haya querido condicionar y ligar una proposición de ley en materia lingüística a un decreto puramente económico y que, además, "hacía meses que estaba pactado con Vox palabra por palabra".
"Lo que ha expuesto hoy el señor Rodríguez son excusas", ha añadido en relación a los motivos que han llevado a Vox a tumbar el decreto.
El Govern, ha avanzado el conseller, "seguirá su hoja de ruta sin ningún tipo de atadura". El vicepresidente ha evitado hacer futuribles en relación a las futuras relaciones con Vox. "Seguiremos nuestra hoja de ruta y los otros tendrán que decir si es acertada o no", ha concluido.
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- El religioso de Porreres: 'Tengo el mismo derecho que el cura a vivir en el oratorio
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- Comercio y restaurantes lamentan que los baleares son cada vez más pobres
- Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras
- Baleares en alerta naranja: Emergencias pide extremar las precauciones ante la llegada del exhuracán Gabrielle
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico