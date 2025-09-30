Costa: "El Govern ha dicho basta, no aceptaremos nunca chantajes"

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha afirmado este martes que el Govern, en relación al decreto tumbado por Vox, "ha dicho basta y que no acepta ni aceptará nunca chantajes".

En declaraciones a los medios después del debate, el conseller ha afeado que Vox planteó una dicotomía consistente en aceptar sus postulados o votar en contra. "Han votado en contra porque el Govern no acepta chantajes", ha insistido, al tiempo que ha recordado que este lunes el PP trasladó a Vox la voluntad de cumplir "estrictamente" los acuerdos alcanzados y no los que, a su juicio, suponen traspasar sus líneas rojas.

Para Costa corresponde ahora a Vox explicar a los empresarios y a la ciudadanía el rechazo a un decreto "importante para el bienestar de la sociedad".

El vicepresidente ha lamentado que Vox haya querido condicionar y ligar una proposición de ley en materia lingüística a un decreto puramente económico y que, además, "hacía meses que estaba pactado con Vox palabra por palabra".

"Lo que ha expuesto hoy el señor Rodríguez son excusas", ha añadido en relación a los motivos que han llevado a Vox a tumbar el decreto.

El Govern, ha avanzado el conseller, "seguirá su hoja de ruta sin ningún tipo de atadura". El vicepresidente ha evitado hacer futuribles en relación a las futuras relaciones con Vox. "Seguiremos nuestra hoja de ruta y los otros tendrán que decir si es acertada o no", ha concluido.