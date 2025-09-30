Convocan una manifestación en contra de la presencia del portaaviones nuclear Gerald R. Ford en Palma
La Plataforma Mallorca per la Pau, entidad convocante, se suma a las críticas vertidas por EUIB y MÉS defendiendo que "Mallorca no es una base militar"
La Plataforma Mallorca per la Pau ha convocado una manifestación este viernes 3 de octubre para mostrar su repulsa a la presencia del portaaviones nuclear de la armada de EE.UU Gerald R. Ford en la bahía de Palma. Bajo el lema 'OTAN No. Fora vaixells de guerra de la nostra terra', la concentración se celebrará a las 18:30 en la intersección entre las Avenidas y el Paseo Marítimo.
La entidad rechaza de plano el fondeo del portaaviones nuclear más grande del mundo en aguas mallorquinas, pues consideran que se trata de "un símbolo de guerra, amenaza y escándalo militar". El buque insignia de la armada estadounidense llegó el pasado domingo al puerto de Palma, con una tripulación de más de 4.000 marinos. Se trata, además, de la primera escala de este nivel en los puertos de Baleares.
"Exigimos unas islas desmilitarizadas; fuera de la OTAN y de sus guerras; el cese de la escalada militar en el Mediterráneo; y un futuro de paz y convivencia entre pueblos", reclaman desde la Plataforma, que no duda en defender que "Mallorca no es una base militar".
Crírticas políticas
Esquerra Unida de Balears (EUIB) reclamaba ayer que el portaaviones nuclear Gerald R. Ford "pase de largo" por el archipiélago y reivindicaba que Baleares sean "tierra de paz" y no una base para "el ejercicio de la guerra, ni para el apoyo al genocidio en Gaza".
"Cuando no ha pasado ni una semana desde la aprobación del Decreto de prohibición del tráfico de armas, combustible y productos provenientes de los territorios palestinos ocupados por Israel, Baleares se encuentra con la visita del portaaviones de la armada de los Estados Unidos, USS Gerald R. Ford, el gigante nuclear más poderoso del mundo y barco insignia del principal aliado del gobierno del genocida del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu", apuntaron. Desde EUIB argumentaron también que se trata de una visita "no deseada" que coloca a Baleares "en el centro de la geopolítica mundial".
Por otro lado, este lunes, el líder de MÉS Lluís Apesteguía fue consultado por la escala que hará el buque estadounidense en el puerto de la capital balear. El político ecosoberanista contestó que están en contra de que Baleares se use como "base operativa de la OTAN" y expresó que este portaaviones "no es bienvenido".
En esta misma línea, Apesteguia sostuvo que están en contra de la permanencia de España en la OTAN, ya que como miembro no se puede negar a este tipo de escalas, por lo que reclamó que se debata sobre el papel de España en la OTAN ahora que EEUU trata a los Estados miembros como un "club de criados".
