Borja Moreno, médico forense: "En Balears faltan forenses, los juzgados han crecido, el personal no y tenemos mucho trabajo"

En su libro, comenta que su trabajo no consiste solo en hacer autopsias, sino en hacer «hablar a los muertos» y «ayudar también a los vivos». ¿Cómo logra equilibrar la crudeza de la sala de necropsias con la tarea de ayudar a esclarecer casos judiciales?

El médico forense en España tiene un perfil técnico que lo convierte en la mano derecha científica del juez. Cualquier pregunta de Medicina que puedan tener el juez, un tribunal, o la fiscalía, se la pueden hacer al médico forense. Desde un punto de vista médico, explicamos el porqué de las cosas, por qué se ha muerto una persona, por qué esa persona hizo lo que hizo, o el cómo, cómo han violado a esa persona, o qué tóxicos llevaba cuando ocurrió lo que ocurrió, ya sea víctima o sospechoso. Por eso no se trata solo de vivos y muertos, sino de contestar a esas preguntas científicas y con información objetiva. Un médico forense no da su opinión, lo que hace es informar en base a la ciencia.

Dice que la Psiquiatría Forense es su «debilidad», ¿qué le fascinó de esta subespecialidad?

Me fascinó, en primer lugar, la medicina forense en primero de carrera, y después, en tercero o cuarto, la subespecialidad de la psiquiatría forense. Me atrajo especialmente al asistir al primer simposio nacional, luego he llegado a organizar dos, uno en Palma y otro en Elda. Lo que más me gusta es intentar conocer el estado mental de una persona tras un suceso traumático, sea víctima o investigado, para aclarar las circunstancias de lo que ocurrió.

Dedica un espacio importante a la imputabilidad y a la situación de los pacientes con trastornos mentales graves en prisión. ¿Qué cambio cree que debería hacerse en España para evitar que la enfermedad mental se trate en las cárceles?

Para mí, el trastorno mental se trata en los hospitales, no en los juzgados ni en las prisiones, a menos que sea sobrevenido en ellas. Está demostrado que hay una elevada población con trastorno mental en las prisiones que pudo haber intervenido en su delito, y que no entiende por qué está allí, pues su trastorno afecta a su capacidad de voluntad e inteligencia. Por eso, creo que ese apoyo social a la salud mental debe incluir más psiquiátricos penitenciarios en España, ya que solo tenemos dos y necesitan más recursos.

El trastorno mental debería tratarse en los hospitales, no en juzgados y en las prisiones

Ha centrado su formación en sexología forense. ¿Qué papel juega esta especialidad en su día a día y qué tipo de hallazgos son clave a la hora de esclarecer un caso judicial?

La sexología forense que practico abarca tanto la valoración de la violencia sexual, determinando el uso de violencia o intimidación y la toma de muestras, especialmente en casos de sumisión química, como la valoración del riesgo de violencia de género en parejas, algo que realizamos también en las guardias. Lo crucial del trabajo es la empatía en la primera exploración a la víctima. Es fundamental hablar con ella, conseguir su consentimiento informado y respetar sus decisiones sobre qué pruebas o fotos se realizan. Todo esto requiere una formación especializada.

¿Cuál es el estado actual de la ciencia forense en Balears? ¿hay suficientes profesionales en las islas?

Como un técnico más de los médicos forenses de aquí, yo diría que falta personal. Creo que los juzgados han crecido, yo llevo aquí ya doce años y ha aparecido un nuevo juzgado de violencia, creo que ha aparecido un penal más, algún juez más incorporado y los forenses no han aumentado, con lo cual tenemos más trabajo. O se nos pide más trabajo desde los juzgados, y creo que sería adecuado tener a alguien más de personal o más guardias... Soluciones que ayuden a que sea un sitio atractivo para venir.

El libro está repleto de historias curiosas, ¿sin desvelar demasiado, puede mencionar alguna que le haya marcado?

Mi libro recoge mucha memoria negra de Mallorca, con casi todos los casos ocurridos aquí en los últimos diez años. Son anónimos, salvo dos o tres de menores que son públicos y para los que las familias me dieron permiso. Las historias más curiosas o que más me han marcado las incluyo como homenaje. En particular, me afectó mucho el caso de un accidente en la Colònia de Sant Jordi donde murió una adolescente. Las muertes que más me impactan son las de gente joven que no debería haber fallecido. Quise recordarla en el libro. También quise homenajear a mi querida Marta, una amiga que murió y que, tristemente, pasó por la sala de autopsias.

En 2024 asumió la dirección del Instituto de Medicina Legal de Ceuta. ¿Qué le motivó a aceptar este reto profesional y qué particularidades tiene?

Acepté la comisión de servicio para ser director del Instituto de Ceuta porque me pareció un reto importante y quería probar unas ciencias forenses muy diferentes a las de Balears. Aquí trabajamos mucho con el turismo, consumo de tóxicos y accidentes de tráfico, pero en Ceuta el foco está en la trata de personas, la determinación de edad en menores migrantes, un volumen absurdo de trabajo, y los fallecimientos al intentar cruzar la valla. Incluso llegué a ver signos de tortura. Es un trabajo forense distinto en la práctica. Esa comisión terminó el 1 de septiembre y ahora he vuelto a mi plaza en Balears, encantado, después de año y medio.

Es profesor en la UIB y divulgador en redes sociales, ¿qué intenta transmitir a sus alumnos y seguidores?

Como profesor, me alegra que cada año uno o dos alumnos de la UIB acaben siendo forenses, porque no es lo habitual. Intento transmitirles la parte más humana de la medicina legal y forense. Quiero que vean que somos una especialidad totalmente diferente, porque se trabaja en el juzgado, se va de traje a juicio y se ven casos complejos como agresiones sexuales. Busco que entiendan que existe otro trabajo de médico más allá del hospital o las urgencias.

Las muertes que más me afectan son las de gente joven que no debería haber fallecido

En ‘Abierto en canal’ cuenta que una paciente en Manacor le puso el apodo que luego ha convertido en un ‘hashtag’: #forensexy. ¿Qué simboliza para usted ese concepto en su faceta de comunicador?

Con ese hashtag busco romper con la seriedad tradicional del médico forense. Nació en Manacor; al ser más pegadizo que el otro que usaba, ‘Manacoroner’, de coroner en inglés, lo mantuve. Lo sigo usando en mis publicaciones porque me resulta curioso y, ya que en la vida hay que hacerse único por algo, me agarré a él. Espero que algún día otro forense más joven lo herede.

Codirige la ONG TATU Project en Tanzania, ¿por qué dedicarse a este proyecto tan concreto? ¿Participa en él como forense o solo como Borja Moreno?

Participo como médico general y codirector. La ONG, que es mallorquina, tiene proyectos de salud, empoderamiento de la mujer y venta de joyería masái. Mi labor allí es dar formación a médicos locales sobre salud pública y cómo intervenir en agresiones sexuales en un entorno rural con muy pocos recursos. Me vinculé hace cinco años y voy un mes cada año para supervisar los proyectos.

Si pudiera elegir, ¿cuál sería el objeto, herramienta o detalle de este espacio que considera simboliza su trabajo?

La sierra oscilante, que es con la que se abre el cráneo. Creo que es una herramienta muy identificativa del médico forense, porque si yo elijo, por ejemplo, el costótomo, que es la de las costillas, parece una cizalla de jardinero. Entonces, esa es como la herramienta clásica del médico forense, porque te lo imaginas en una autopsia abriendo un cráneo.