Aumentan las escuelas públicas y concertadas consideradas de 'atención preferente' por la vulnerabilidad de su alumnado

En Baleares hay un total de 78 centros educativos considerados de 'atención preferente' (CAP). Antes eran conocidos como 'de alta complejidad', lo que ya daba algunas pistas sobre por qué requieren más recursos: son colegios e institutos que tienen muchos estudiantes migrante o 'nouvinguts' y/o mucho alumnado vulnerable. De estos 78 CAP reconocidos por la conselleria de Educación, 64 son del sistema público y 14 son de la concertada (red que pudo incorporarse a este reconocimiento por primera vez el curso pasado).

La cifra de centros que cumplen los requisitos ha ido creciendo curso tras curso, mostrando una realidad social: el crecimiento de la vulnerabilidad socioeconómica de la población (y de la infancia) y el mantenimiento de los flujos migratorios hacia la isla. Cabe recordar que una de las principales conclusiones del grupo de expertos educativos convocado por el Govern de Marga Prohens es que los resultados de Baleares no mejorarán si no se pone el foco en el alumnado vulnerable. si el curso 2023-2024 había 56 centros considerado de atención prefente (todos públicos), el siguien curso eran 73 (60 públicos y, al abrir por primera vez esta opcinón a la concertada, 13 centros concertados) y éste han llegado ya a 78 (64 públicos y 14 concertados).

Tener la etiqueta de CAP supone para estos centros poder recibir recursos extraordinarios para poder gestionar mejor la complejidad que se encuentran en las aulas los docentes. En 2023, el anterior equipo de Educación actualizó los criterios para otorgar esta consideración a una escuela: un centro puede ser considerado CAP si su alumnado tiene un Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) global igual o inferior a –0,5, o si tiene un ISEC inferior a –0,2 y además cumple al menos uno de estos dos supuestos: más del 20% de sus estudiantes están en situación de vulnerabilidad socioeconómica o más del 7% de estudiantes son 'nouvinguts', niños y jóvenes que llevan menos de dos cursos en el sistema educativo de Baleares.

El ISEC es un indicador estadístico que se calcula a través de encuestas a las familias y alumnos y resulta de combinar el nivel educativo y laboral de las familias con las condiciones materiales del entorno escolar (se tiene en cuenta información como el nivel de estudios y la profesión de los progenitores; los recursos para el estudio que el alumno tiene a su disposición en su casa; o el número de libros que hay en el hogar, entre otros). Sirve para estimar el contexto social y cultural del alumnado y se utiliza en estudios internacionales como PISA. Se considera que un centro con un ISEC cercano a 0 está en la media, y a partir de +0,5 puede hablarse de un contexto acomodado; en cambio, por debajo de –0,5 se interpreta que el centro atiende a un alumnado con claras dificultades sociales y económicas. Alrededor de un 40% de los centros públicos tienen un ISEC por debajo del 0,25.

¿Qué centros públicos y concertados son considerados de 'atención preferente' por la vulnerabilidad de su alumnado?

En Mallorca hay 36 colegios de Infantil y Primaria con esta etiqueta: Alexandre Rosselló, Anselm Turmeda, Antoni Juan Alemany, Camilo José Cela, Cas Saboners, Cervantes, El Terreno, Els Tamarells, Es Pont, Es Secar de la Real, Es Vivero, Escola Graduada, Tramuntana, Gènova, Guillem Ballester i Cerdó, Inspector Joan Capó, Jafudà Cresques, Jaume Vidal i Alcover, Joan Capó, La Soledat, Llevant, Miquel Porcel, Mitjà de Mar, Nou de sa Pobla, Portal Nou, Rafal Nou, Sa Casa Blanca, Sa Graduada, Sa Indioteria, Santa Isabel, Santa Maria del Mar, Ses Comes, Son Canals, Son Pisà, Son Verí, Tresorer Cladera y Vialfàs— además del CEIPIEEM Simó Ballester y el CP Es Canyar.

También se incluyen los centros integrados CEIPIESO Aurora Picornell, Gabriel Vallseca, Pintor Joan Miró y Son Quint, junto con diez institutos de Secundaria: Albuhaïra, Antoni Maura, Arxiduc Lluís Salvador, Felanitx, Josep Sureda i Blanes, Nou Llevant, Politècnic, Ses Estacions, Son Cladera y Son Ferrer.

En Menorca figura un único centro, el CEIP Es Canyar, mientras que en ibiza se reconocen como CAP los colegios Cas Serres, Poeta Villangómez, S’Algar, S’Auba, Sa Blanca Dona, Santa Eulària y Vara de Rey, además del instituto Santa Maria d’Eivissa. Finalmente, en Formentera se incluye el CEIP Sa Graduada.

En cuanto a los concertados considerados CAP, este curso Educación ha reconocido un total de 14: los tres centros de Sant Vicenç de Paül (Palma, Inca y Sóller); el colegio Sant Alfons de Felanitx; Sant Francesc d’Assís, de Palma, Manacor, de Muro y de sa Pobla; Beata Francinaina Cirer, de Inca; La Salle de Inca; Cor de Maria, de Maó; y San Alfonso Ligorio, San Felipe Neri y La Miraculosa, de Palma.

¿Qué recursos y facilidades se da a estas escuelas según la normativa?

La Conselleria dota a estos centros de refuerzos de profesorado, tanto fijos como vinculados a planes de mejora de la convivencia, el absentismo o los resultados académicos, y se prevé para ellos una reducción de ratios de entre un 10 y un 20%, junto con el compromiso de que las aulas no superen el 30% de alumnado con necesidades específicas de apoyo. También reciben una partida económica extra de 300 euros por unidad de Infantil y enseñanza básica, acceso prioritario al fondo de emergencia social y más recursos digitales para el alumnado vulnerable.

Además, tienen preferencia para incorporar perfiles clave como orientadores o profesionales de servicios sociales (PTSC), participan con prioridad en programas de innovación y compensación educativa, y disfrutan de criterios específicos de formación para el profesorado La condición de CAP también supone un reconocimiento oficial de la especial dificultad de estos puestos docentes, lo que otorga méritos adicionales en concursos de traslados y comisiones de servicio.