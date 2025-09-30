Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación Gira-Sol, obligada a cerrar el bar del Palma Arena por el retraso de Deportes con la licitación

La cafetería llevaba en funcionamiento cinco años, daba trabajo a más de una veintena de personas y ha servido para insertar en el mercado laboral a más de 120 usuarios de la entidad de salud mental

Imagen de la cafetería Velódromo Gira-sol, que hoy cierra sus puertas

Imagen de la cafetería Velódromo Gira-sol, que hoy cierra sus puertas / GIRA-SOL

Mar Ferragut Rámiz

Mar Ferragut Rámiz

Palma

La asociación de salud mental Gira-Sol se ha visto obligada a cerrar el bar del Velódromo (el PalmaArena) después de cinco años de actividad. Hoy 30 de septiembre bajará la persiana definitivamente debido a que la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes no sacó a tiempo la nueva licitación del servicio ni pudo prorrogar la concesión vigente.

Así lo ha difundido la entidad en redes sociales en una publicación en la que lamentan que el cierre supone la pérdida de un proyecto que había dado empleo a más de una veintena de trabajadores, ofrecía cursos de Formación Profesional para personas con diagnóstico de salud mental y había logrado insertar en el mercado laboral a más de 120 personas en los últimos años. Además, el bar se había convertido en un espacio de referencia por su gastronomía local y su trato cercano.

Un proyecto nacido en pandemia

Desde la entidad destacan que el proyecto nació en plena pandemia con la voluntad de demostrar que con acompañamiento, profesionalidad y confianza se podían combatir prejuicios y estigmas: “Hemos levantado un bar con corazón y alma”, recuerdan en su comunicado.

Gira-Sol ha querido agradecer de manera especial la acogida y el apoyo de la clientela que confió en este proyecto “hecho de valores, oportunidades y compromiso”. También ha expresado su reconocimiento a la colaboración mantenida en estos años con diferentes departamentos del Govern, como la conselleria de Familias, Benestar Social y Atención a la Dependencia; la de Salud y Consumo y la de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, así como al SOIB.

La entidad confía en que la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes resuelva pronto la nueva licitación para que el servicio pueda volver a ofrecer oportunidades laborales a personas vulnerables, ya sea de la mano de Gira-Sol o de otra entidad.

Mientras tanto, recalcan que seguirán defendiendo y trabajando por un mundo libre de estigma, con más salud mental y oportunidades para todos.

