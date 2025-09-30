Arranca el juicio contra la excúpula de Formentera por no cumplir una orden judicial

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma ha iniciado esta mañana el juicio contra la antigua cúpula política de Formentera, encabezada por el que fue presidente del Consell insular, Jaume Ferrer, que está acusado de un delito de desobediencia. Además de Ferrer, en el banquillo se sientan los integrantes del partido Gent per Formentera, Bartomeu Escandell, Sonia Cardona y Josep Mayans. La fiscalía les acusa de no haber acatado una orden judicial, que establecía que el Consell debía demoler una construcción, realizada en una zona protegida, que había sido autorizada por el Ayuntamiento de Formentera en el año 2005.

Además de la fiscalía, un empresario extranjero de Formentera también ejerce la acusación popular contra los cuatro políticos, a los que además les imputa un delito de malversación. Mientras que la fiscalía únicamente reclama pena de multa, la acusación también pide una condena de cárcel. Este empresario sostiene que los políticos beneficiaron a una serie de amigos, al no hacerles pagar las obras de una serie de servicios que se construyeron, al mismo tiempo que se construyó una rotonda en la carretera de Sant Ferran.

Los cuatro políticos acusados, defendidos por los abogados Fernando Mateas y Ascensión Joaniquet, han decidido declarar en el último lugar, después de escuchar a todos los testigos.

Los hechos se inician en el año 1996 cuando el Consell de Formentera declaró la protección de una serie de conjuntos artísticos y de núcleos rurales. Nueve años más tarde el Ayuntamiento aprobó una licencia de obras para construir unos locales comerciales en la zona de Sant Ferran. Y los terrenos estaban protegidos.

Un vecino acudió a los tribunales, con el objetivo de que la licencia fuera declarada nula y logró que los jueces le dieran la razón. La sentencia, además de anular la licencia, ordenó la demolición de las obras y la reposición del terreno a la realidad anterior.

Sin embargo, antes de que se resolvieran todos los recursos, el Consell Insular impulsó la aprobación de unas nuevas normas subsidiarias. Con esta normativa urbanística, que fue aprobada con los votos de Gent de Formentera y del PSOE, se levantaba la protección del terreno en el que se había construido los locales comerciales. El Consell intentó evitar que la obra se demoliera y lo hizo, según alegaron los políticos, para evitar gastos a la institución. El juez rechazó la propuesta del Consell y confirmó su decisión de que las obras debían desaparecer. La fiscalía sostiene que la demolición no se llevó a cabo, por lo que habrían desobedecido una orden judicial. Sin embargo, los políticos dicen que el derribo sí se ejecutó.

Para desmontar la acusación de malversación, los políticos de Gent de Formentera afirman que el proyecto de la rotonda de San Ferran se financió a través de un proyecto que se firmó con el Ministerio de Fomento, bajo el gobierno socialista de Zapatero. Es decir, el dinero vino de Madrid y no procedía de los fondos propios del Consell de Formentera. Por eso sostienen que los vecinos no debían pagar las obras de la mejora de los servicios que se realizaron, porque los fondos no procedían de los impuestos de la institución insular. Para explicar los detalles de dicho convenio la defensa ha citado a declarar al que fuera ministro socialista José Blanco, que fue quien firmó dicho acuerdo para financiar la obra de Formentera. El expolítico declarará por video conferencia.

En la sesión de hoy han declarado varios testigos, que no han señalado ninguna irregularidad, ni sobre la aprobación de las normas subsidiarias, ni sobre la construcción de la rotonda.