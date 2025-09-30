La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es "distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico"

"Esta es mi casa, yo vivo aquí, entonces no es un piso turístico", se jacta la administradora del alojamiento turístico ilegal del centro histórico de Palma comercializado como Dog Admiral. Respondiendo a la llamada en el número de teléfono con el que se publicita esta vivienda vacacional, ubicada a escasos metros del Parlament, el Consell de Mallorca (a cargo de la lucha contra la oferta ilegal) y el Ayuntamiento, que lejos de esconder su actividad cuenta con su propia web y una placa que la identifica en el edificio de la calle Conqueridor, la explotadora agradece "el SEO gratuito" que ha logrado con la publicación de Diario de Mallorca. "Google nos está trayendo reservas, no hubiera podido pagar esta campaña con dinero", agrega ufana la empresaria.

Así se oferta en su web el piso turístico ilegal Dog Admiral, que presume de ser "uno de los mejores hoteles" del casco antiguo de Palma. / DM

Dog Admiral, como su nombre indica, se explota con una decoración de inspiración perruna, con cuadros de canes vestidos de militares. Se encuentra en el primer piso de la calle Conqueridor número 2, colindando con las principales instituciones de Mallorca. Su página de Facebook data de 2016, por lo que se puede presuponer que al menos se comercializa turísticamente desde aquel año y ha seguido así a pesar de que desde 2018 se prohibió el alquiler vacacional en pisos en Palma. Se alquilan cuatro habitaciones cada una con baño privado, suman nueve plazas turísticas.

Esta «casa de huéspedes urbana» centra su promoción turística en su «excelente ubicación en el centro de Palma» y asegura en su web que es «uno de los mejores hoteles» del casco antiguo de Palma. Al otro lado del teléfono responde Inma, como se identifica en Booking. Se trata de Inmaculada Casellas, la administradora de Best Day in Mallorca, razón social de Dog Admiral, empresa creada en 2023 dedicada a la gestión y organización de excursiones turísticas, de deportes de riesgo y aventura, de eventos deportivos y de oferta turística complementaria, según el Registro Mercantil. Advierte que "la conversación va a ser muy corta" y ante la pregunta de por qué explota un piso turístico ilegal responde: "Es mi casa, yo vivo aquí, entonces no es un piso turístico". "Es distinto alquilar unas habitaciones en mi casa que un piso turístico", insiste la administradora del alojamiento.

Ejemplo de una reserva a través de la propia web del alojamiento ilegal de la calle Conqueridor. / DM

Casellas deja caer que desarrolla una labor social en otros negocios fuera del ilegal que explota en la capital mallorquina y elude responder a si teme que le puedan caer sanciones por saltarse la prohibición de los pisos turísticos. "Tenemos otros proyectos en la península donde ofrecemos un tipo distinto de estancia, estamos trabajando con mujeres excluidas".

Dog Admiral oferta cuatro estancias: La Petite, habitación con cama doble; Flamingo, para cuatro (con sofá cama, cama individual y cama de matrimonio), Mezzanine, con cama doble, y Ribelino, con cama de matrimonio. Además, se puede reservar desayuno y experiencias turísticas.

"No me queda más que agradecerte el gran SEO que nos has hecho. Google nos está trayendo reservas. No hubiera podido pagar nunca esta campaña con dinero. No sabes el favor que nos has hecho", con la publicación en este diario. "Tengo que trabajar", se despide sin dejar que la periodista pregunte si cumple con el pago de la ecotasa.