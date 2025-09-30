Las 1.500 viviendas turísticas con licencia que no abonan ecotasa pagarán multas irrisorias

Los cerca de 1.500 alojamientos de alquiler turístico de Baleares que no figuraban en el registro del impuesto de turismo sostenible (ITS) según ha comprobado el Govern pagarán multas irrisorias por haberse saltado la normativa. Tendrán que efectuar las liquidaciones de la ecotasa con efectos retroactivos y el recargo que se les impone apenas será de 700 euros de media por año y solo de 400 euros en el caso de que no hayan tenido actividad turística.

Los hoteleros reclaman que se intensifique el control del pago de la ecotasa ante este incumplimiento de la ley, critican "la falta de responsabilidad" de los explotadores del alquiler vacacional y defienden que la oferta hotelera es "la única que aporta valor con todas las garantías y protege al cliente". Además, piden que se llame a "las cosas por su nombre", porque el Govern hablaba en su nota de prensa de "establecimientos", lo que daba pie a confundirlos con hoteles, cuando son de alquiler vacacional. Por su parte, desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur) se quedan con que son muy pocos esos 1.500 infractores, lo que "significa que se cumple la ley vigente".

Pagos de IRPF de los ilegales

Según informo el domingo el Govern, gracias al cruce de datos con los consells insualres se han detectado 1.475 viviendas con licencia turística que no aparecían en el censo del ITS. Como recuerdan desde la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, los alojamientos deben estar dados de alta en dicho registro independientemente de que tengan o no actividad turística. El afloramiento de estas viviendas que esquivaban el pago de la ecotasa ha sido posible gracias a la colaboración institucional que persigue el afloramiento de la oferta turística ilegal. La Conselleria de Antoni Costa pondrá en marcha ahora la persecución de los ilegales identificando los pagos a través de las plataformas con ayuda de Hacienda.

Desde Economía se destaca que más que el afán recaudatorio prima la lucha contra la actividad turística no reglada. Así las cosas, la segunda fase de esta colaboración entre el Govern y el Consell se va a centrar en los alojamientos ilegales examinando sus ingresos vía el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

El Govern ha tramitado en concreto 1.475 requerimientos a viviendas que no estaban inscritas en el registro de la ecotasa, del total 570 ya se han dado de alta de forma voluntaria.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallora (FEHM), en primer lugar, pide matizar que "en ningún caso" la nota de prensa difundida por el Govern"se refiere a establecimientos hoteleros, sino de alquiler turístico. Por lo tanto, llamemos a las cosas por su nombre", reclama la vicepresidenta ejecutiva de la patronal, María José Aguiló. Además, los hoteleros censuran la falta de responsabilidad de "ejercer la actividad y no estar dado de alta en el ITS", con el consiguiente incumplimiento de la ley vigente. Así pues, exigen "en primer lugar" a la Administración que" intensifique su control inicial" sobre esta actividad turística.

Aguiló también critica que "el propietario de la plaza de alquiler turístico, hasta que le es requerido, no actúa con responsabilidad y, por lo tanto, no tributa la correspondiente recaudación del ITS". "¿Qué sucede con esos años que lleva ejerciendo la actividad y no ha tributado lo recaudado?", interpela la directiva de la FEHM.

Aprovecha para poner en valor la actividad hotelera: "Una vez más, a las pruebas nos remitimos, la modalidad de alquiler turístico no ofrece las mismas garantías que la hotelera, ya que no revierte entre los ciudadanos la tributación recaudada, pero tampoco protege al cliente en cuanto a nivel del cumplimiento de toda la normativa vigente". Subraya que "la oferta hotelera es la única que aporta valor con todas las garantías y protege al cliente con unos estándares de calidad acordes con el cumplimiento de la normativa vigente", a la vez que "redistribuye la recaudación de lo tributado entre todos los ciudadanos.

Habtur resalta que el cruce de datos entre el Govern y los consells demuestra que la mayoría del alquiler vacacional cumple con el pago de la ecotasa y llama la atención con que se puede estar hasta tres años sin comercializar las plazas. Por tanto, no todos los casos detectados por la Conselleria tienen por qué ser "de gente que desatiende su labor con el pago del ITS".

4.200