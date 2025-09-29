Los trabajadores de Agama sitúan los recortes en la compra de leche en una "demolición planificada del sector"

La representación legal de los trabajadores de Agama ha enmarcado los supuestos recortes en la compra de leche a granjas de Mallorca en "una demolición planificada del sector".

En un comunicado, la representación ha reclamado la creación inmediata de una mesa tripartita con el Govern, la empresa y los representantes, en aras de lograr garantías de empleo y producción en Mallorca, precios justos para los payeses, así como una diversificación productiva que recupere los derivados tradicionales.

"Agama no es solo una fábrica. Es la memoria de generaciones obreras y campesinas. No vamos a permitir que con engaños y dinero público la hundan como un barco sin rumbo. Defender Agama es defender la soberanía alimentaria y la identidad de Mallorca", han afirmado en un comunicado después de que ganaderos hayan alertado de recortes en la compra de leche y un futuro cese de actividad previsto para finales del próximo año.

Los trabajadores han lamentado que los posibles recortes en la compra de leche se suman al traslado a Catalunya, en el verano de 2021, de la producción de Laccao en vidrio "con la falsa promesa de devolverla tras la reforma de la planta" y la posterior venta de esta marca a Cacaolat, lo que se consideró como la pérdida "de un buque insignia".

"A partir de ahí, la envasadora ha quedado prácticamente a la deriva", ha añadido la representación legal de los empleados de Agama, propiedad del Grupo Damm.

En relación a los supuestos recortes en las compras de leche, los trabajadores han criticado que la empresa ni informara ni permitiera "un proceso real de participación", derivando en una vulneración de los derechos de consulta y "negando lo evidente y actuando de mala fe".

A juicio de la representación de los trabajadores, los recortes "demuestran que no es un problema aislado de fábrica sino la demolición planificada de un sector entero, arrastrado a la deriva por decisiones ajenas al interés de Mallorca".