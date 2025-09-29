Shannon de Jesús: "Hay mucha frustración entre los docentes por la falta de recursos para atender a los niños que necesitan apoyos extra"

«Este año tengo en el aula tres niños con necesidades y no sé cómo lo voy a hacer...»; «no tengo ojos para todos»; «tengo un alumno con TDAH muy movido»... Cualquiera que tenga contacto con docentes seguro que les ha oído en los últimos años comentarios de este tipo. Defensores de la educación inclusiva, estos profesionales se sienten frustrados por no poder atender bien ni a estos menores ni a los otros ya que los recursos pocas veces son suficientes.

Los sindicatos hace años que piden bajar las ratios para atender mejor el reto de la diversidad en las aulas de Baleares (por casos de discapacidad o trastornos y también por vulnerabilidad social, desconocimiento de las lenguas vehiculares...) y reclaman bajar las ratios.

«Hay una gran frustración y desmotivación de los docentes por la falta de recursos para atender la diversidad de alumnos», confirma Shannon de Jesús, psicóloga especializada en educación y menores: «Muchos sienten estrés y agotamiento, y un sentimiento constante de estar desbordados, la sensación de no hacerlo bien, de no ‘llegar a nada’ y de incompetencia profesional»

Los centros, reivindica, deberían de contar con docentes de apoyo especializados, auxiliares técnicos, orientadores, cuidadores, psicólogos educativos... y el profesorado «debería estar formado en trastornos del neurodesarrollo y metodologías inclusivas, en educación emocional, gestión del aula diversa y resolución de conflictos».

También sería necesario que colegios e institutos contaran con recursos materiales y tecnológicos, y espacios adaptados: «La educación inclusiva ideal sería donde la diversidad es la norma», concluye.