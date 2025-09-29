PP y PSOE se acusan mutuamente de los casi 1.500 establecimientos turísticos que no pagan la ecotasa. El cruce de datos entre el Govern y los consells insulares ha detectado 1.475 alojamientos con licencia turística que no figuraban en el registro del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Un hecho que demuestra "el guirigay" que existía en la Conselleria de Turismo cuando gobernaba el Pacte, según denuncia el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras.

"Lo que demuestra es que la Conselleria de Turismo de Iago Negueruela era un guirigay. Sabemos que no perseguía el alquiler vacacional de ninguna de las maneras, ahora vuelve a exigir que se incremente la ecotasa cuando en ocho años la incrementaron una vez y luego la dedicaban a conciertos y a patinetes y ahora vemos que ni siquiera la cobraban. La conselleria de Negueruela era un guirigay y desde el departamento de Antoni Costa y Jaume Bauzà se han puesto ha trabajar de manera rigurosa y seria", afirma Sagreras.

Cabe señalar que la Conselleria de Economía ha confirmado en un comunicado que a todos los establecimientos que no pagan la ecotasa se les ha enviado requerimientos para regularizar su situación.

"Llevan dos años gobernando"

Por parte del PSIB-PSOE, el portavoz Iago Negueruela pide al PP que asuma sus responsabilidades, ya que "llevan dos años gobernando" y son ellos los que tienen que conseguir que estos establecimientos paguen. "Si el conseller Bauzà no fue capaz de que se cobrasen los alojamientos es su culpa porque llevaba dos años en el gobierno. Si Costa le ha quitado la competencia es que quién no sabe gestionar es Bauzà. Llevan dos años gobernando, tienen que asumir que si no son capaces de gestionar es culpa suya", expresa Negueruela.

El representante socialista añade que, en la nota de prensa, el PP no ha puesto las fechas en que se han producido dichos impagos, algo que considera "una falta de rigurosidad por su parte". Así, Negueruela insiste en que "quien gestionaba el ITS era Bauzà, por lo que si en dos años no ha sido capaz de solucionar ese problema lo que tiene que hacer es irse a su casa porque Costa le ha desacreditado".