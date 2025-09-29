El PP no admitirá a trámite la propuesta lingüística de Vox pese a que pueda caer el decreto de proyectos estratégicos
Los de Abascal ponen como condición para apoyar la ley del Ejecutivo que acepten debatir su iniciativa para incluir el castellano como lengua vehicular en las aulas
Los populares reiteran que no la respaldarán y se abren a buscar otras fórmulas
El PP no admitirá a trámite la propuesta lingüística de Vox para incluir el castellano como lengua vehicular en las aulas pese a que ello pueda hacer caer el decreto de proyectos estratégicos del Govern. Los de Abascal han puesto como condición para apoyar el decreto del Ejecutivo que los populares acepten debatir su iniciativa donde se incluye anular el decreto de mínimos y controlar a los docentes a través de la Inspección Educativa.
El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, insiste en que su grupo no dará apoyo a la inciativa lingüística de Vox. "Siempre hemos sido meridiaramente claros sobre la admisión a trámite de la ley propuesta por Vox. Dijimos que no la admitiríamos y hoy volvemos a decir lo mismo", señala Sagreras.
No obstante, el representante popular se muestra abierto a negociar con los ultraconservadores una alternativa para incluir el castellano como lengua vehicular en las aulas de Baleares. "Hay varias fórmulas, nosotros queremos cumplir con nuestro programa electoral y los acuerdos con Vox. Por ello estamos abiertos a la fórmula que sea posible", insiste Sagreras.
Así, el PP se muestra dispuesto a incluir el castellano como lengua vehicular, pero sin traspasar sus líneas rojas en materia lingüística como es el decreto de mínimos y la autonomía de centro. Dos elementos que la propuesta de Vox pretende anular.
Vox lo pone como condición
Por su parte, desde Vox ponen como condición que el PP admita a trámite su propuesta lingüística si el Govern quiere sacar adelante mañana el decreto de proyectos estratégicos. La portavoz de los ultraconservadores, Manuela Cañadas, reclama a los populares que apoyen su propuesta lingüística y después introduzcan modificaciones en la tramitación parlamentaria de la misma.
"Pueden presentar las enmiendas que quieran para rectificar lo que les interese, pero tiene que haber debate en el Parlament y tienen que posicionarse de cara a los ciudadanos. Entiendo que el PP está en una campaña electoral continua, pero si esta ley no se admite a trámite sería una injusticia, no sé si es que tienen miedo a debatir. En principio que se admita a trámite nuestra ley es lo que estamos negociando", argumenta Cañadas.
Proyectos estratégicos
Cabe recordar que mañana se votará en el Parlament el decreto del Govern para acelerar los proyectos que considere estratégicos en Baleares. La norma establece un nuevo marco regulador que simplifica y agiliza la tramitación de iniciativas tanto públicas como privadas, con el objetivo de atraer inversiones de alto valor añadido, fomentar la diversificación económica y promover la creación de empleo estable y de calidad.
La principal novedad es la declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), que permitirá a determinadas iniciativas beneficiarse de una tramitación preferente, acompañamiento técnico especializado, acceso prioritario a financiación autonómica y un sistema de ventanilla única para la coordinación público-privada.
