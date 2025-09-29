Piden que el portaaviones USS Gerald R. Ford "pase de largo" por Baleares

Esquerra Unida de Balears (EUIB) ha reclamado que el portaaviones de la armada de EEUU Gerald R. Ford "pase de largo" por el archipiélago y reivindican que Baleares sean "tierra de paz" y no una base para "el ejercicio de la guerra, ni para el apoyo al genocidio en Gaza".

De esta manera han mostrado su rechazo a la presencia en Palma de uno de los barcos militares "con más capacidad de destrucción del mundo", según ha indicado EUIB en un comunicado.

"Cuando no ha pasado ni una semana desde la aprobación del Decreto de prohibición del tráfico de armas, combustible y productos provenientes de los territorios palestinos ocupados por Israel, Baleares se encuentra con la visita del portaaviones de la armada de los Estados Unidos, USS Gerald R. Ford, el gigante nuclear más poderoso del mundo y barco insignia del principal aliado del gobierno del genocida del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu", han apuntado.

Una visita "no deseada"

Desde EUIB han argumentado que se trata de una visita "no deseada" que coloca a Baleares "en el centro de la geopolítica mundial".

Por un lado, han mencionado las tensiones en el Mediterráneo, con Israel como "foco principal de conflictos armados"; por otro lado, la "escalada" entre Rusia y la OTAN a raíz de la presencia de drones rusos en los cielos de países europeos de esta organización militar.

Recientemente, en el Parlament, Unidas Podemos defendió que la base naval de Maó "no se tiene que convertir en base permanente de barcos del OTAN". De hecho, han incidido en que la ciudadanía balear ha impulsado plataformas como Menorca per la Pau y Mallorca per la Pau, y ha salido a la calle en varias ocasiones para "manifestar su deseo de vivir en paz".