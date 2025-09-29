Paralizan todas las máquinas de café de la Estación Intermodal de Palma para su revisión tras detectar la presencia de bichos en una de las bebidas
El Consorci de Transports de Mallorca, junto a la empresa que gestiona este servicio, investigará lo ocurrido tras la denuncia de una usuaria que aseguraba haber encontrado una gran cantidad de insectos en la bebida que le dispensó una de las máquinas
Las máquinas de café de la Estación Intermodal de Palma permanecen paralizadas y desenchufadas tras la aparición de bichos en una bebida dispensada por uno de los aparatos. Estarán desenchufadas y fuera de servicio hasta que la empresa encargada de su gestión, junto con el Consorci de Transports de Mallorca, los revisen y puedan determinar las causas del desagradable suceso.
Diario de Mallorca recogía esta tarde el testimonio de una usuaria de la Estación Intermodal de Palma que quería hacer pública la insalubre situación que vivió el pasado viernes 26 de septiembre. La denunciante, después de comprar un café en una máquina expendedora del recinto, se encontró con la bebida llena de bichos.
Tal y como se aprecia en las fotografías aportadas por la usuaria, tanto el vaso como la cucharita de plástico están infestadas de pequeños insectos. La mujer, tras percatarse de la presencia de bichos en su café y superar el susto inicial, no dudó en tomas imágenes del suceso para denunciarlo públicamente.
El caso de la máquina de Son Sant Joan
No es la primera vez que los bichos se apoderan de una máquina expendedora de café en Mallorca. El año pasado, una joven de 21 años ingresó en la UCI como consecuencia de haberse bebido un café lleno de bichos que había pedido en el aeropuerto de Palma, también de una máquina de café. La chica sufrió consecuencias fatales tras la ingesta de los insectos, aunque pudo recuperarse días después.
Tras saltar la noticia a la prensa, una trabajadora del mismo aeropuerto denunciaba en sus redes sociales la misma situación: aseguraba haber adquirido dos cafés en una máquina de venta automática que habían salido repletos de insectos.
¿De qué bichos se trata?
Se llama gorgojo del café almacenado. Su nombre científico es Araecerus Fasciculatus. Y se trata de un escarabajo que, a pesar de su nombre, puede afectar a una amplia gama de productos almacenados y también a algunos cultivos extensivos
Los gorgojos atacan a los productos almacenados. Las larvas cavan túneles en las semillas y se transforman en crisálida en su interior, hasta emerger perforando un agujero. La plaga resulta problemática solo en condiciones de almacenamiento con alta humedad.
Estos insectos no suelen ser tóxicos ni representar una riesgo serio para la salud, pero siempre y en sus diferentes especies, en el café, la harina, el pan o las legumbres, son un signo del mal estado en el que se encuentra el producto, lo que hace totalmente desaconsejable su consumo.
