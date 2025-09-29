Una niña danesa pierde en el aeropuerto de Palma un peluche igual que su padre fallecido
Las redes sociales ya se han movilizado para intentar encontrar el juguete perdido
Ariadna Pons
En algún rincón del aeropuerto de Palma se encuentra un juguete singular: Dagmar, una niña danesa, ha perdido un muñeco igual que su padre, agente de policía que falleció hace siete años mientras estaba de servicio en un accidente de tráfico.
El juguete se encontraba dentro de una mochila, perdida durante el viaje, justo cuando se hallaban en el aeropuerto mallorquín. Aunque contactaron con objetos perdidos y con el personal de la terminal, el pequeño Bjarne -nombre del difunto- aún no ha aparecido.
La entidad Thin Blue Line -organización humanitaria de apoyo a los empleados de la policía que han resultado heridos y a sus familiares en Dinamarca-, ha denunciado en sus redes sociales la desafortunada pérdida, con la intención de difundir la noticia y encontrar el peluche que, según el comunicado, "fue hecho para parecerse a Bjarne y es un consuelo incalculable para su hija Dagmar. Le ofrece algo que nada más puede darle: una sensación de cercanía con el padre con el que ya no puede estar"
La denuncia, publicada en Facebook el pasado domingo 28, ya cuenta con más de setenta comentarios y ha sido compartida por casi dos mil usuarios, que se han solidarizado con la causa y han mostrado su apoyo a la familia, esperando que la historia pueda contarse con final feliz.
