"Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras", recuerda el portavoz del Circo Raluy Histórico, donde la mallorquina trabajó durante un mes y medio en el año 2019. "Vino a sustituir a una artista muy reconocida en nuestro mundo, Loretta Antal, que también hacía el número de telas aéreas. Y la verdad es que lo hizo muy bien. Era una gran artista", subraya.

Barceló, de 27 años, murió el sábado en Alemania durante una actuación en el Circo Paul Busch, instalado en la localidad sajona de Bautzen, cuando en plena actuación cayó desdes cinco metros de altura. "Todo número aéreo es complicado y conlleva un gran riesgo", explica el portavoz del Circo Raluy Histórico. "Eso es lo bonito del circo. Cada día artistas de todo el mundo se juegan la vida para conseguir el más difícil todavía. Es la magia de nuestra profesión. Pero a veces suceden estas cosas que nos dejan helados y nunca tendrían que pasar, aunque desgraciadamente en nuestra profesión son más habituales que en otras", lamenta el representante del histórico circo catalán.

Compañeros de profesión también mostraron este lunes su consternación a través de las redes sociales, "Aún no lo creo. Fue un gusto compartir pista contigo. Un abrazo hasta el cielo, Marina", escribió Carlos Bryan Martínez Sánchez, también artista circense como la mallorquina. "El mundo del circo lamenta esta perdida. Es triste ver estas noticias. Paz y resignación para toda la familia y un fuerte abrazo hermanos del circo", comentó el también artista de circo Guillermo Dresdned.

De la escuela del Circo Stromboli a actuar en la península y Europa

Marina Barceló provenía de la gimnasia rítmica, disciplina que había practicado desde niña. Y se formó en la escula del Circo Stromboli de Palma, donde este lunes lamantaban profundamente lo sucedido en Alemania con la que fue primero su alumna y después su compañera. Pero prefirieron no prounciarse por respeto al deseo de la familia.

"Cada día me esfuerzo por perfeccionar mi técnica y explorar nuevas formas de sorprender y emocionar al público", explicaba la propia artista en su web profesional. "A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de actuar en una gran variedad de escenarios de Europa, como Alemania, España y Polonia. Cada experiencia me ha enseñado algo nuevo: desde cómo adaptarme a diferentes escenarios hasta la importancia de conectar con las personas que me están mirando. Creo que el arte tiene el poder de crear momentos inolvidables, y eso es lo que trato de transmitir en cada una de mis actuaciones".

Marina Barceló dominaba variados tipos de espectáculos circenses, desde acrobacias aéreas, con trapecios o telas, a funambulismo o espectáculos de zancos y de monociclo También, según ella misma contaba, disfrutaba interpretando a personajes como la sirenita en un acuario real o en el waterbowl. "Para mí, cada show es una oportunidad de compartir no solo mi técnica, sino también mi pasión por lo que hago", subrayaba.

Había trabajado en escenarios de Alemania, España y Polonia. Y para reconocidos circos como Freiwald, Renz, Stellar, Barnum y Paul Busch, en Alemania. Stromboli, que fue su escuela y el Circo Histórico Raluy en España.