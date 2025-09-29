Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, nuevo juez decano de Palma

El juez sustituirá a la magistrada palmesana Sonia Vidal, que ha desempeñado sus funciones como jueza decana durante los últimos ocho años

Mariscal de Gante ha sido elegido con 42 votos de los 57 posibles en las elecciones celebradas esta mañana

El juez Alejandro González Mariscal de Gante ha sido elegido hoy nuevo juez decano de Palma.

El juez Alejandro González Mariscal de Gante ha sido elegido hoy nuevo juez decano de Palma. / J. F. Mestre

B. Palau

B. Palau

Palma

El magistrado Alejandro González Mariscal de Gante ha sido elegido hoy juez decano de Palma por la junta general de jueces de este partido judicial. El titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma ha conseguido 42 votos a favor de los 57 posibles.

En estas elecciones estaban llamados a votar todas las magistradas y magistrados titulares de los órganos unipersonales de Palma, así como los jueces de adscripción territorial que están en funciones de sustitución. No obstante, el censo total de miembros de la judicatura con derecho a voto eran 57.

Alejandro González Mariscal de Gante ingresó en la carrera en 2014 y desempeñó su primer destino en el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma. Promocionó a la categoría de magistrado en noviembre del año 2022 y continuó al frente del mismo juzgado.

Vinculado a la APM

El magistrado es portavoz nacional de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Su nuevo nombramiento tiene que ser ratificado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) próximamente.

Gónzález Mariscal de Gante sustituirá a la magistrada palmesana Sonia Vidal, que ha desempeñado sus funciones como jueza decana de Palma durante los últimos ocho años.

Caso Miquel Roldán: su defensa emprenderá acciones legales contra los sindicatos y la Administración por avalar las pruebas de Riesgos Laborales

La Fiscalía Europea pide al Supremo conocer las adjudicaciones en Balears del caso Koldo

PP y PSOE se acusan mutuamente de los casi 1.500 establecimientos turísticos que no pagan la ecotasa

El magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, nuevo juez decano de Palma

"Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras"

Una niña danesa pide ayuda para encontrar su peluche perdido en Mallorca que se parece a su padre fallecido

Baleares en alerta naranja: Emergencias pide extremar las precauciones ante la llegada del exhuracán Gabrielle

El PP no admitirá a trámite la propuesta lingüística de Vox pese a que pueda caer el decreto de proyectos estratégicos

