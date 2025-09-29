El magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, nuevo juez decano de Palma

El magistrado Alejandro González Mariscal de Gante ha sido elegido hoy juez decano de Palma por la junta general de jueces de este partido judicial. El titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma ha conseguido 42 votos a favor de los 57 posibles.

En estas elecciones estaban llamados a votar todas las magistradas y magistrados titulares de los órganos unipersonales de Palma, así como los jueces de adscripción territorial que están en funciones de sustitución. No obstante, el censo total de miembros de la judicatura con derecho a voto eran 57.

Alejandro González Mariscal de Gante ingresó en la carrera en 2014 y desempeñó su primer destino en el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma. Promocionó a la categoría de magistrado en noviembre del año 2022 y continuó al frente del mismo juzgado.

Vinculado a la APM

El magistrado es portavoz nacional de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Su nuevo nombramiento tiene que ser ratificado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) próximamente.

Gónzález Mariscal de Gante sustituirá a la magistrada palmesana Sonia Vidal, que ha desempeñado sus funciones como jueza decana de Palma durante los últimos ocho años.