Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares

La situación se prevé "muy adversa" las próximas horas por lluvias torrenciales y riesgo elevado de inundaciones en el litoral Mediterráneo, con acumulados durante el episodio meteorológico que podrían superar los 300 litros por metro cuadrado a causa del exhuracán Gabrielle, que sacude el este del país y que se desplaza poco a poco a Baleares. Ante esta situación, las islas se mantenien en alerta amarilla este lunes, aunque la Agencia Estatal de Meteorología ya ha anunciado que mañana el aviso pasará a naranja ya que se esperan fuertes lluvias que podrían dejas hasta 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

Este temporal se debe al paso "de una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera, que unido a la presencia de abundante humedad, favorece la formación de tormentas muy eficientes, capaces de dejar precipitaciones intensas en muy poco tiempo", ha advertido el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Lluvia y granizo en Mallorca

En Mallorca , la inestabilidad comenzará a notarse a partir del mediodía, cuando se esperan chubascos ocasionales y dispersos que podrían ser localmente fueres e ir acompañados de tormenta y granizo.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla en todas las islas por fuertes lluvias y tormentas que podrían dejar más de 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

Alerta roja

La peor parte del temporal, no obstante, se la llevarán hoy las zonas del sur de Tarragona y del norte de la Comunidad Valenciana podrán registrarse más de 180 litros por metro cuadrado en apenas tres o cuatro horas mientras que en la provincia de Valencia, los acumulados podrían superar los 180 litros por metro cuadrado en menos de doce horas y alcanzar o rebasar los 300 litros a lo largo de todo el episodio.

Sin embargo, este episodio "se diferencia del ocurrido en octubre pasado, cuando las lluvias más abundantes se registraron en el interior y la riada afectó a zonas donde apenas había llovido y en esta ocasión el riesgo principal es de inundaciones in situ, allí donde se produzcan las precipitaciones más intensas".

Alerta naranja en Baleares

La previsión de la Aemet apunta a que el temporal se intensificará durante la madrugada del martes en Baleares, con lluvias intensas acompañadas de tormenta y granizo. En Ibiza, Formentera advierten de que podrían caer hasta 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, por lo que se activará la alerta naranja desde la medianoche hasta las 15:00 horas del martes.

También se activará el aviso naranja en la Serra, el levante y el sur de Mallorca, donde se esperan acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

El portavoz de la Aemet ha advertido también de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces, ramblas y barrancos, y ha pedido a la población extremar la precaución y mantenerse informada a través de los avisos oficiales.

