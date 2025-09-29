El Gobierno plantea bajar las ratios según el número de estudiantes que requieren apoyo

El Gobierno central ha planteado a los sindicatos fijarse en el número de alumnos con necesidades para bajar las ratios: a más estudiantes que requieren apoyo extra, ratios más bajas. La idea atendería así (aún está por ver cómo se concreta) a una reclamación sindical que en Baleares hace años que se repite: las aulas de ahora no son las mismas de hace 30 años, hay más complejidad (las estadísticas demuestran el incremento del número de alumnos con necesidades) y son necesarios grupos más reducidos para atender de forma óptima a todos los estudiantes.

Según ha publicado El País, el Ministerio comenzó planteando una bajada de ratios solo en los centros del alta complejidad (aquí se llaman Centros de Atención Preferente, hay un total de 78 y ya se prevé una bajada de ratios para ellos), pero parece dispuesto a subir algo la apuesta.

El archipiélago es la comunidad con mayor proporción de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NESE), con lo que la propuesta ministerial podría ser especialmente relevante, aunque está por ver si se atiende a todos los NESE o solo a algunas de las diferentes categorías que esta etiqueta engloba.

De momento, Educación se estaría planteando fijarse solo en los estudiantes con necesidades especiales (NEE) por tener una discapacidad o un trastorno. Eso dejaría fuera al resto de estudiantes NESE: aquellos con dificultades concretas de aprendizaje (como dislexia, TDAH...); o niños 'nouvinguts' o de incorporación tardía que no conocen las lenguas cooficiales; alumnos con desfase curricular de dos cursos...

«El problema es que el Ministerio no ha concretado cómo se aplicará esta reducción de ratios», señala Vicenç García, vocal de Enseñanza Pública del STEI (representado a nivel estatal en la negociación a través de STES):«La gran incógnita es si, además del alumnado con necesidades especiales, se tendrá en cuenta también a los estudiantes recién llegados o en situación de desventaja social, que también requieren apoyo», resume. García subraya que bajar ratios fijándose en el número total de alumnado con necesidades beneficiaría a la escuela pública, que, a nivel estatal, tiene matriculado al 80% de estos estudiantes.

El sindicalista recuerda que la verdadera educación inclusiva supone garantizar condiciones óptimas para atender bien al alumno con necesidades y al resto.