'Duerme bajo la luna', así alquilan una furgoneta camperizada como vivienda en Palma

La emergencia habitacional que padece Mallorca se enquista y parece lejos de solucionarse. La lucha contra el alquiler turístico ilegal no está dando sus frutos. El Gobierno ha pedido a las plataformas digitales la retirada de los anuncios de 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares. Son viviendas que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado julio, pero que no lo han obtenido.

Ante este panorama, basta con hacer una búsqueda en un portal de alquiler vacacional para tratar de encontrar un apartamento para dos personas en Palma y llevarte una sorpresa. Tras el lema ‘Duerme bajo la luna’, Airbnb anuncia una furgoneta camperizada como vivienda en la capital balear.

La cama en la que se puede dormir en la parte superior del vehículo. / D.M.

El alojamiento con capacidad para cuatro viajeros, equipado con cocina, “zona para trabajar” y un rudimentario aseo, se oferta a 70 euros la noche. Dependiendo de la semana o el mes en el que uno quiera pernoctar, puede disfrutar de un descuento y ver reducido el precio a 60 euros la noche.

El anuncio ubica el vehículo en una zona comprendida entre es Pil·larí, s’Aranjassa y s’Arenal.

“Rompe con tu día a día y relájate en este oasis de tranquilidad”, añade la publicación online.

Además, una de las evaluaciones de un usuario es muy positiva y destaca la calidad de los servicios ofrecidos por ese precio.

Pequeña cocina del vehículo. / D.M.

Las normas de esta ‘casa’ sobre ruedas establecen que hay que llegar a partir de las 15 horas y la salida debe ser antes de las 12 del mediodía. Como máximo, pueden alojarse cuatro viajeros, ya que dispone de dos camas, una de ellas situada en el techo de la furgoneta. Y hay que tener un mínimo de 27 años.

En el apartado de seguridad, se especifica que no consta que el alojamiento tenga un detector de monóxido de carbono y no consta tampoco que haya un detector de humo, por lo que se sugiere que el huésped lleve un detector portátil.

Imágenes del vehículo

El anuncio de Airbnb se complementa con una docena de fotografías de la camioneta camperizada, donde se puede ver el dormitorio de reducidas dimensiones; el aseo, que consta de una ducha de camping; la pequeña cocina con una mesa; el panel de mandos del vehículo o los asientos abatibles.

El aseo del que dispone el alojamiento. / D.M.

El anuncio de este peculiar alojamiento en Palma destaca, sobre todo, después de conocerse el pasado fin de semana que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

En Mallorca, los municipios con mayor número de solicitudes de número de registro rechazadas son Santa Margalida (133), Santanyí (117) y Palma, con 54.

Baleares es la sexta comunidad autónoma con más solicitudes de registro obligatorio revocadas, por detrás de Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.