La directora del IB-Dona reconoce que la pulsera antimaltrato también ha fallado en Baleares, aunque no tiene datos

La directora del Institut Balear de la mujer, el IB-Dona, Catalina Salom, ha confirmado hoy que las pulseras que se han colocado a los maltratadores también han fallado en Baleares, aunque no puede determinar el número de casos.

Salom, durante la presentación de una campaña impulsada desde Pimem para fomentar la contratación en empresas privadas de mujeres víctimas de maltrato, ha señalado que las cifras de dichos fallos en los sistema de protección son las que está facilitando un sindicato policial. No son cifras oficiales que procedan de Delegación de Gobierno, ni tampoco de la Administración de Justicia.

La pasada semana desde IbDona se remitió un escrito a Delegación del Gobierno en el que se le pedía los datos oficiales sobre los casos, si existen, de que se ha podido acordar sobreseimientos de denuncias contra maltratadores, que han incumplido la orden de acercamiento a sus víctimas, por fallos en el sistema de las pulseras. “No hay que causar alarma, pero la protección de las víctimas es una prioridad. Estas mujeres deben sentirse protegidas”.

Catalina Salom ha considerado necesario realizar una profunda reflexión sobre este problema y que esta tarea debe realizarse con una absoluta transparencia. “El Sindicato Unificado de la Policía nos ha informado de que ha habido fallos en las pulseras y se han producido sobreseimiento de denuncias por falta de pruebas”, ha explicado Salom. Sin embargo, ni una sola mujer que se encuentra sometida al plan de protección que desarrolla el IbDona ha informado de fallos en dichas pulseras.

Salom ha confirmado que la última mujer asesinada en Palma, que fue la víctima del Coll den Rabassa, se había quitado la pulsera de protección. Sin embargo, pidió que no se acusara nunca a la víctima y cuestionó que el sistema de protección no se activara cuando el agresor se acercó al colegio, cuando no podía hacerlo, para ver a su hija.

La responsable del IB-Dona, institución que depende del Govern, consideró necesario revisar todos los sistemas de protección, porque se ha demostrado que sufren fallos y, por lo tanto, las víctimas no cuentan con todo el nivel de seguridad que necesitan.

Salom ha explicado que su departamento está realizando un esfuerzo importante para mejorar los servicios de atención a las mujeres maltratadas. “El sistema de protección ha fallado y se debe mejorar”, ha dicho Salom, que ha recordado que la realidad de las mujeres víctimas de la violencia machista “ha cambiado y debe mejorarse la protección”. También ha señalado que antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento psicológico, la prioridad para una mujer que ha sufrido este infierno en el seno de la familia es sentirse segura ante el agresor, por lo que se debe ser muy consciente de la importancia de que estos métodos de protección sean seguros y no fallen.

Con respecto a la campaña que se ha presentado esta mañana en Pimen, desde la patronal se ha pedido a las empresas que contraten a mujeres que han sido víctimas de la violencia familiar. Jordi Mora ha explicado que estas contrataciones tienen una bonificación de 128 euros al mes en las cuotas de la Seguridad durante cuatro años.

Por otra parte, desde Pimem han recordado que las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a realizar planes de igualdad. Y aunque en las empresas más pequeñas no es necesario la aprobación de este plan, Jordi Mora ha aconsejado que se elabore.

Un plan que sí es obligatorio y que muchas empresas, con independencia del número de trabajadores, es el protocolo contra el acoso sexual. El responsable de Pimem se comprometió a prestar ayuda a todos los negocios para poder realizar un diseño de este plan, que permite tener un conocimiento de cómo se debe actuar ante una situación de acoso sexual en el lugar de trabajo.