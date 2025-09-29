“Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca

Una pared de madera de varios metros cuelga en el aire de una gran grúa, hasta que unos trabajadores la agarran y la encajan en su sitio. Los huecos señalan dónde irán las ventanas y puertas, e incluso ya están preparados los conductos para todas las instalaciones. Todo encaja como en un juego de construcción. En el vídeo de demostración, visto en cámara rápida, la casa está lista en pocos minutos. Pero incluso en la realidad el proceso es rápido: “Aquí tardamos solo una semana desde la losa de cimentación hasta la estructura en bruto”, dice Christian Walk señalando la enorme casa unifamiliar que actualmente se levanta en las afueras de Sant Llorenç. Una finca de madera maciza, sin adhesivos.

Construir contra la escasez de vivienda

Si depende de Walk, pronto habrá más casas de este tipo en la isla. Planificadas y prefabricadas al detalle en el Allgäu, y montadas en Mallorca o en cualquier lugar donde el empresario del sur de Alemania pueda llevar a cabo proyectos con su empresa MaderaCasa. Buen negocio para Walk, buena calidad para los compradores.

Pero no se trata solo de construir viviendas privadas para extranjeros adinerados: el exdeportista de élite intenta ganarse también a las instituciones públicas. “Si ya tengo el privilegio de vivir aquí, quiero devolver algo a los mallorquines. Con las casas de madera maciza se podría crear rápidamente vivienda asequible”, afirma.

En un plano muestra su proyecto, que de momento solo existe sobre el papel: apartamentos de dos habitaciones, modernos, funcionales, eficientes en energía y, sobre todo, accesibles para un trabajador medio de Mallorca. “Podrían fabricarse en serie, pero adaptados al terreno. Solo hay que construirlos. Mucha gente se queja de la falta de viviendas en lugar de hacer algo al respecto. En cuatro semanas podría levantarse un edificio de unos 32 apartamentos. Y en medio año estarían listos para ser habitados”.

Las paredes de la casa unifamiliar que se está construyendo cerca de Sant Llorenç también son prefabricadas en la región alemana de Allgäu. / Michael Ostendorf / Miosmedia

Bajos costes adicionales

Las casas de madera maciza sin cola no solo son rápidas y económicas de construir, sino también especialmente eficientes en energía. “Aquí”, dice Walk señalando una pared exterior aún sin revestir en la obra de Sant Llorenç, donde se aprecia el sistema constructivo: nueve tablones de abeto natural unidos con clavos de aluminio, algunos con cavidades de aire en forma de ranura. “Eso hace que toda la casa sea permeable a la difusión”, explica. Es decir: la humedad del aire puede salir libremente al exterior, creando un clima interior regulado que evita el moho. “En Mallorca esto es especialmente importante. Además, en estas casas no hace ni demasiado calor ni demasiado frío”.

En Alemania, Walk vivió en una de estas casas. “Tenía solo la mitad de gastos adicionales que mis vecinos”, dice con entusiasmo. Eso hace que la construcción sea atractiva para cualquier bolsillo. “Podrían crearse pequeños apartamentos para trabajadores de temporada, pero también casas unifamiliares sencillas para familias jóvenes”. Y, por supuesto, viviendas sociales o instalaciones públicas como residencias de mayores, guarderías y colegios.

Aun así, Walk no ha logrado todavía proyectos concretos de cooperación con instituciones públicas. “La madera no es un material de construcción común en la isla, simplemente porque en Mallorca no hay mucha madera. Por eso muchos son escépticos, lo rechazan de entrada y se niegan a ver sus ventajas”. Eso sí, reconoce Walk, el transporte desde Alemania supone costes y consumo de energía. “Pero muchos otros materiales también se importan del exterior”. En definitiva, la construcción con madera maciza sigue siendo más eficiente y ecológica que la construcción tradicional en piedra.

Las paredes de madera están construidas de tal manera que no se puede formar moho ni humedad. / Michael Ostendorf / Miosmedia

Labor de convencimiento

Walk quiere sobre todo convencer a los responsables más jóvenes, con la esperanza de que estén más abiertos a la innovación. En el sector de la construcción ya ha despertado interés en algunos actores. No en último lugar porque en la isla colabora exclusivamente con arquitectos mallorquines. “No se trata de llegar como alemán y enseñar a los mallorquines cómo deben hacerlo. Quiero colaboración y prefiero atraer que presionar, igual que hacía en el deporte”.

Aun así, para crear vivienda asequible es imprescindible que los municipios remen en la misma dirección. En octubre tiene previstas conversaciones concretas con representantes de dos ayuntamientos de la isla, y ya está en contacto con otro alcalde. También en Palma quiere luchar por proyectos concretos. Walk, que en Alemania dirige además una empresa de cuchillas para patines de hielo, asegura: “Seguiré intentándolo y no me rendiré. Estoy convencidísimo de que la construcción rápida y eficiente debe ser un tema del futuro. No puede ser que la gente no tenga vivienda y no se haga nada al respecto”.

En el fondo, es un optimista. Esta técnica constructiva existe desde hace más de 25 años, y en todo el mundo ya se han levantado unas 10.000 casas con este principio. Walk está seguro: “Tarde o temprano la casa de madera maciza sin cola se impondrá y se consolidará. También aquí en Mallorca”.