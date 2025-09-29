Denuncian la presencia de bichos en un café de máquina de la Estación Intermodal de Palma

Nuevo caso de café con bichos en una máquina expendedora de Mallorca.

Una usuaria de la Estación Intermodal de Palma, uno de los lugares más concurridos de la capital mallorquina, ha contactado con Diario de Mallorca para denunciar la desagradable situación que vivió el pasado viernes 26 de septiembre: después de comprar un café en una máquina expendedora del recinto, se encontró con la bebida llena de bichos.

El café que pidió se encontraba lleno de bichos / DM

No es la primera vez que sucede

La desagradable sorpresa no es un caso aislado, ya que el año pasado una joven de 21 años ingresó en la UCI como consecuencia de haberse bebido un café lleno de bichos que había pedido en el aeropuerto de Palma, también de una máquina expendedora.

Días después de la noticia, una trabajadora del aeropuerto denunciaba en sus redes sociales la misma situación, que había adquirido dos cafés en una máquina de venta automática y ambos habían salido repletos de insectos.

¿De qué bichos se trata?

Gorgojo del café almacenado es el nombre con el que se conoce a estos insectos que se cuelan en productos almacenados a temperatura elevada y con humedad.

Aunque no poseen un nivel de toxicidad elevado, su presencia es un signo del mal estado en el que se encuentra un producto.