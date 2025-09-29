La conselleria de Educación responde al Gobierno: "Sin infraestructuras dignas es irrealizable bajar ratios como plantea el Ministerio"

Respecto a la propuesta del ministerio de Educación de bajar ratios según el número de alumnado con necesidades, la conselleria de Educación ha asegurado compartir «la importancia de garantizar una atención adecuada» a estos estudiantes. Dicho esto, la Conselleria quiere recordar que «cualquier medida que implique una reducción de ratios debe ir acompañada de una inversión decidida en infraestructuras educativas».

Según Educación, cuando el PP llegó al Govern «heredaron» una red de centros que «arrastran años de falta de mantenimiento y renovación». La Conselleria considera que «sería muy positivo que el Gobierno, además de hacer propuestas, aportara financiación específica para la mejora y adecuación de los espacios educativos: solo con infraestructuras dignas podremos hacer realidad iniciativas como la que plantea el Ministerio».

Normativa vs realidad: ¿cómo reducir grupos cuando no hay espacio?

A nivel autonómico ya hay normativa sobre reducir ratios según la complejidad del aula. Desde el curso 2023-2024 los Centros de Atención Preferente (colegios e institutos con elevada proporción de alumnado migrante o con nivel socioeconómico bajo) ya tienen reconocida grupos más reducidos y recursos extra. Los criterios para confeccionar las cuotas y unidades también prevén reducciones según el número de alumnado con necesidades.

Además, el segundo Acuerdo Marco firmado en 2023 recoge una bajada de ratios en cuatro años y que en 2026 se ha de negociar otro plan de reducción. El acuerdo no es ingenuo e incluye una frase que resume la dificultad de hacer grupos más reducidos en las islas y explica por qué a veces las normativas quedan solo en el papel: «Cuando, por falta de disponibilidad de espacios, no sea posible cumplir con las ratios establecidas, se dotará a cada grupo afectado con profesorado adicional».