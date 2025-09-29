Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell de Mallorca estrena un canal informativo en WhatsApp

También , se ha implementado una actualización en la web institucional

Redacción Mallorca

El Consell de Mallorca ha estrenado este lunes su canal oficial en la aplicación de mensajería WhatsApp con el que prentenden llegar de manera más directa a la ciudadanía y mantenerla informada de todas las novedades de la institución.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, en este nuevo canal publicarán desde comunicados hasta avisos de servicios y de inscripciones, pasando por agenda cultural y de acontecimientos, convocatorias de subvenciones o actividades, o avisos de emergencias, tráfico o meteorología.

El consejero de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha asegurado que «este nuevo canal de WhatsApp permitirá a la ciudadanía informarse de la actualidad del Consell de manera rápida y directa. Es un nuevo paso para acercar todavía más la institución a los mallorquines y las mallorquinas. Toda la actualidad del Consell de Mallorca al alcance de su mano».

Esta iniciativa se suma al nuevo plan de comunicación digital del Consell de Mallorca, que incluye una actualización de su página web que mejora la experiencia del usuario y la hace más atractiva para los visitantes, con una interfaz más moderna, intuitiva y optimizada para todos los dispositivos, incluidos los móviles.

Cómo apuntarse al nuevo canal

Quienes estén interesados en apuntarse al nuevo canal , pueden hacerloa través de la página web del Consell de Mallorca, entrando directamente a través de la aplicación WhastApp o escaneando el código QR que hay en las publicaciones de la institución insular.

