Los conductores del TIB tendrán dos descansos de 15 minutos durante la jornada

La Conselleria de Movilidad, el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), las empresas concesionarias y el sindicato SATI introducirán dos descansos de 15 minutos en la jornada de los conductores del Transporte de las Islas Baleares (TIB) exentas de la normativa de tacógrafo.

Esta medida, que el sindicato SATI considera "un logro clave" tras la huelga de julio, prevé mejorar la salud de los trabajadores y la seguridad en las carreteras, sin reducir las frecuencias del servicio, como ha detallado la organización este lunes en una nota.

El acuerdo original, alcanzado durante la mediación del conflicto, dependía de la implicación del CTM, responsable de la gestión de los horarios.

Nueva reunión en enero

La Conselleria, a través de la dirección general de Movilidad, mostró desde el primer momento su total predisposición para hacer viables estos descansos. Para el sindicato, esta reivindicación era una prioridad "máxima".

Para abordar la complejidad de los horarios de verano, se ha fijado una nueva reunión en enero que sentará en la misma mesa a la Conselleria, las empresas concesionarias y el SATI.

Como ha apuntado el sindicato, el objetivo es planificar con la antelación necesaria los ajustes para la temporada alta. Estas modificaciones no implicarán una reducción de las frecuencias.

La solución pasa por una optimización de los trayectos actuales, realizando pequeños cambios que permitan agrupar los tiempos sobrantes en los dos descansos de 15 minutos estipulados.

Además de este avance, también se acordó mantener reuniones periódicas para abordar de forma conjunta los distintos desafíos del sector y buscar soluciones consensuadas.