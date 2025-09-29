Caso Miquel Roldán: su defensa emprenderá acciones legales contra los sindicatos y la Administración por avalar las pruebas de Riesgos Laborales

La defensa de Miquel Roldán emprenderá acciones legales contra los sindicatos que participaron en la Mesa Paritaria celebrada el pasado 22 de septiembre que, con el respaldo de la Administración, avaló que el docente condenado por acosar a un menor deba pasar por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales con tal de que su estado de salud sea evaluado y determinar así si ejercer como docente puede suponer un resigo para él o para terceras personas. Las entidades sindicales educativas han recibido un burofax del abogado de Roldán al que ha tenido acceso Diario de Mallorca en el que les acusa de haber "contribuido de manera decisiva a materializar una actuación administrativa viciada por desviación de poder".

El movimiento de la defensa del todavía profesor del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina, adelantado esta mañana por Ara Balears, se produce una semana después de que Roldán, una vez conocida la resolución de la Mesa que le obligaba a someterse a una evaluación psicológica, entrase en una situación de baja laboral por incapacidad temporal que impidió que pudiera pasar la revisión médica. Deberá hacerlo una vez vuelva a estar en activo.

La llegada del docente a Son Sardina desencadenó una huelga de nueve días, durante los cuales las familias dejaron de llevar a sus hijos al centro como medida de protesta y para exigir que el docente fuera apartado.

Mientras, su abogado ha cargado contra los representantes sindicales que votaron a favor del proceso de Riesgos Laborales, así como también contra el Govern y la conselleria de Educación. "Su participación activa y su respaldo explícito a la resolución propuesta, sin exigir información objetiva, informes individualizados o garantías legales y de procedimiento, los convierten en cooperadores necesarios de una actuación que excede el marco legal y quebranta principios básicos del Estado de derecho", manifiesta la defensa en el burofax.

La misma considera que la resolución de la Mesa "constituye una grave vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Púbico" y asegura que tomará las medidas legales oportunas para defender los derechos del docente. Reclama, además, la depuración de responsabilidades tanto de la Administración como de representantes sindicales. "Ante la gravedad de los hechos y de la participación sindical acreditada, se interpondrán todas las acciones administrativas y judiciales oportunas", señala el abogado.

La Mesa, cuestionada

El abogado de Roldán cuestiona en la comunicación remitida a los sindicatos que estos han actuado en contra de la razón de ser de la Mesa Paritaria: "Ustedes tienen el deber de velar por las garantías legales, la equidad y la protección de los derechos individuales y colectivos del personal docente. Sin embargo, (...) han facilitado una actuación administrativa que lesiona derechos fundamentales y puede suponer un peligroso precedente para toda la plantilla".

Con todo, la defensa también insta a los sindicatos a reconsiderar su posición, "a manifestar públicamente su compromiso con la legalidad y con los derechos fundamentales del personal docente, y a adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de situaciones similares".