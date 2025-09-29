Port Calanova: el varadero en Mallorca para planificar el mantenimiento de tu embarcación

La llegada del otoño marca el final de largas jornadas en el mar, pero también abre la mejor época para poner las embarcaciones a punto. A partir del mes de octubre y hasta enero, el uso de los barcos disminuye y es el momento idóneo para realizar trabajos de reparación y mantenimiento de larga duración para embarcaciones sin prisas, con precios más competitivos y mayor disponibilidad en los varaderos.

En el varadero de Port Calanova lo saben bien: planificar con antelación es la clave para disfrutar de tu embarcación en perfectas condiciones cuando regrese el buen tiempo. Aquí encontrarás un servicio cercano, detallista y muy profesional, tanto si eres un particular como si gestionas una empresa náutica.

En el varadero de Port Calanova se da servicio a barcos de hasta 75 toneladas. / .

¿Por qué elegir Port Calanova y su varadero?

Mallorca cuenta con numerosos puertos, pero Port Calanova destaca por su atención integral y su ambiente de trabajo cómodo y ordenado, alejado de la masificación de otros varaderos.

Servicios para clientes particulares

Si eres propietario de un barco, podrás despreocuparte por completo las tareas de mantenimiento y confiralas al los profesionales de Port Calanova. Desde trabajos de antifouling, tratamiento de pintura en hélices y metales, chorro de arena, tratamientos de ósmosis, fibra de vidrio o gelcoat, hasta reparaciones de mayor envergadura.

En el varadero de Port Calanova las empresas náuticas disfrutan de un ambiente de trabajo tranquilo y bien cuidado. / .

No tendrás que perder tiempo contactando con diferentes profesionales ni coordinando los servicios, ya que Port Calanova gestiona directamente los trabajos y si es necesario, colabora con empresas especializadas de confianza. Además, los presupuestos se entregan en menos de 24 horas y con la garantía de máxima calidad.

Ventajas para empresas náuticas

El varadero también abre sus puertas a talleres de pintura, carpintería o mecánica que buscan un espacio bien equipado y tranquilo en el que trabajar. Los profesionales valoran la limpieza, la organización y el ambiente familiar de Port Calanova, muy distinto al de otros puertos saturados.

La ubicación, dentro de Palma pero en una zona tranquila, es otro punto a favor: dispone de restaurantes y cafeterías cercanas, además de parking de dos plantas y otros servicios.

Instalaciones del varadero Port Calanova

El área técnica del varadero está operativa los 365 días del año, con todo lo necesario para el mantenimiento y reparación de embarcaciones de hasta 75 toneladas.

Superficie y maquinaria:

Explanada de 3.000 m² para reparaciones en exterior.

Travelift de 75 toneladas.

Carro de varada de 35 toneladas.

Marina seca con acceso directo al agua.

Toro negativo de 5 toneladas.

Rampa de acceso al agua y foso de varada de 3,5 m.

El varadero de Port Calanova cuenta con instalaciones preparadas para realizar diversos trabajos de mantenimiento y repación de barcos. / .

Servicios en marina:

Agua corriente y electricidad hasta 125 amperios trifásico.

Gasolinera autoservicio 24 h.

Marinería 24/7.

Wifi y videovigilancia activa.

En el varadero de Port Calanova se preocupan de todo lo relacionado con el cuidado de tu embarcación. / .

Facilidades para trabajar:

Andamios, escaleras, herramientas y elevadores.

Coberturas para trabajos de mayor envergadura.

Además, Port Calanova ofrece la posibilidad de alojarse en sus instalaciones, lo que permite combinar el cuidado del barco con una estancia cómoda a pocos pasos de todas las actividades náuticas.

Reserva tu espacio en octubre

Uno de los grandes consejos de Port Calanova es aprovechar la temporada de reparaciones que comienza en octubre para planificar el mantenimiento. No esperes a la primavera, cuando la mayoría de varaderos de Mallorca están llenos y los precios son más altos. Si tu barco necesita reparaciones largas, como trabajos de ósmosis, fibra o pintura, éste es el mejor momento para reservar un espacio y garantizar la disponibilidad.

En Port Calanova encontrarás la combinación perfecta de atención personalizada, instalaciones completas y un entorno cómodo para ti y para los profesionales que trabajan en tu embarcación.