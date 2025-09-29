El ‘boom’ demográfico y turístico obliga al Govern a permitir más farmacias

El Govern balear aprueba la mayor revisión del mapa farmacéutico en una década y lo hace con un mensaje claro: las farmacias ya no pueden dimensionarse solo en función de la población censada. El nuevo catálogo, publicado en el BOIB, abre la puerta a 54 nuevas aperturas en el archipiélago, justificadas en el crecimiento demográfico, la presión de las segundas residencias y la expansión del turismo.

Según explica la conselleria de Salut, la población balear experimenta «un crecimiento sostenido que no se limita al censo estable, sino que incorpora de forma permanente un contingente de población estacional y flotante». Este hecho, remarcan, obliga a repensar el servicio farmacéutico como un pilar de salud pública que debe estar preparado para absorber no solo a quienes viven de manera fija en las islas, sino también a quienes las habitan durante meses o semanas.

Migración y vivienda

El documento oficial reconoce que Balears ha vivido en los últimos años una transformación profunda: «Las farmacias deben dimensionarse no solo a la población residente, sino también a la demanda real derivada de la actividad turística y de la vivienda vacacional».

En otras palabras, el Govern admite que las migraciones internas y externas, junto con el boom de segundas residencias, tienen un impacto directo sobre la red de farmacias. La presencia creciente de trabajadores llegados de la península y del extranjero, sumada al aumento de viviendas de uso temporal, crea una presión sostenida sobre el sistema sanitario, mucho más allá de la temporada estival.

El catálogo también subraya la singularidad de un territorio que multiplica su población en verano: «La intensa presión estacional multiplica la población en los meses de verano y obliga a reforzar la red farmacéutica para garantizar la atención continuada».

Este argumento conecta con la lógica de la planificación: el Govern reconoce que los turistas, aunque no formen parte del censo, generan una demanda sanitaria real —desde un medicamento de urgencia hasta tratamientos para enfermedades crónicas de visitantes de larga estancia— y que esta presión se suma a la de los residentes.

El Ejecutivo balear zanja las críticas de quienes acusan a la administración de inflar cifras o de contabilizar dos veces las plazas turísticas y las viviendas vacacionales. En su respuesta a las alegaciones, la Conselleria insiste: «El derecho a la atención farmacéutica es un servicio público esencial que debe estar garantizado con independencia de la presión turística o migratoria que soporte cada municipio».

Realidad de las islas

De ahí que se utilicen los datos más recientes de población, los del INE de 2024, aunque el proceso de revisión se iniciara un año antes. El Govern defiende que solo así se puede asegurar que el mapa farmacéutico refleje «de forma más ajustada la realidad demográfica».

El mensaje es inequívoco: el mapa de 2015 ya no sirve para la Balears de 2025. La presión migratoria, el crecimiento del parque de segundas viviendas y el peso del turismo internacional configuran una nueva realidad poblacional que desborda los antiguos cálculos.

El catálogo lo resume en una frase que marca el espíritu de la reforma: «Balears es un territorio singular, donde la presión turística y el incremento de población migrada generan una demanda farmacéutica que no puede atenderse con la red existente».

Con estas 54 aperturas, el Govern reconoce que las Balears de hoy no se parecen a las de hace diez años y que el acceso a un medicamento, como el acceso a un médico o a un hospital, forma parte de los pilares de la sanidad pública en una comunidad marcada por el turismo y la movilidad poblacional.