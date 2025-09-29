El Banc de Sang i Teixits celebra la Cursa Dona Plasma 2025

El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) celebró ayer la Cursa Dona Plasma 2025 con más de 800 participantes inscritos. La cita deportiva y solidaria, que tuvo lugar en el campus universitario de la UIB, tiene el objetivo de «dar visibilidad a la importancia de la donanción de plasma, un recurso vital para miles de pacientes», aseguran desde la FBSTIB.

La consellera de Salut, Manuela García, dio el inicio ayer a la cita deportiva anual para concienciar sobre la donación de plasma que, en palabras de sus organizadores, «permite fabricar medicamentos imprescindibles para personas con enfermedades poco frecuentes, inmunodeficiencias, problemas de coagulación o para pacientes que han sufrido accidentes y quemaduras graves». Por ello, «a través de esta carrera, cada participante se convierte en un altavoz de solidaridad y esperanza», añaden.

Los participantes inscritos en las carreras formaron parte de la jornada tanto en la carrera de cinco como de la diez kilómetros. También se llevaron a cabo diferentes competencias para categorías infantiles.