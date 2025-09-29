Baleares es la quinta comunidad con menos pulseras activas, pese a la alta tasa de mujeres maltratadas

La polémica nacional por los fallos detectados en las pulseras de control telemático de maltratadores destapada por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de 2024 en la que se expone que hubo un vacío de datos de varios meses al cambiar de empresa en la gestión del servicio, del operador Telefónica a Vodafone, lo que conllevó sobreseimientos y absoluciones, ha reabierto el debate sobre la eficacia de esta medida de protección.

En Baleares no se tiene constancia de que haya habido un aluvión de casos archivados o sentencias absolutorias por este problema con la migración de datos entre operadores de telefonía, según fuentes jurídicas consultadas. En Mallorca, se han registrado casos puntuales, un par o tres de procedimientos se han visto afectados; por ejemplo, un sobreseimiento en septiembre de 2024 después de que el sistema Cometa, que gestiona el servicio de las pulseras antimaltrato, no pudiera trasladar la información al juzgado sobre un presunto quebrantamiento de un joven al no disponer de los datos debido al cambio de operador.

Al margen de esta cuestión, los dispositivos electrónicos de seguimiento dan otro tipo de problemas como falsas alarmas, falta de cobertura o revictimizar a las mujeres maltratadas, que se ven geolocalizadas las 24 horas del día, igual que los sospechosos, sus parejas o exparejas.

Baleares es la quinta autonomía del país con menos pulseras telemáticas activas, por detrás de Cantabria, Navarra, Asturias y Catalunya. En agosto de 2025, las islas tenían en activo 85 dispositivos, uno menos que en julio. Mientras, en enero de este año había 90 pulseras en funcionamiento en el archipiélago y 89, en junio, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. A nivel nacional, en agosto de 2025 había 4.570 brazaletes antimaltrato activos.

Elevada tasa de mujeres maltratadas

Estas bajas cifras de pulseras en Baleares cobran mayor importancia si se tiene en cuenta que el archipiélago históricamente ha sido la comunidad autónoma con la tasa más alta de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres de toda España. En 2024 la tasa fue de 118,7 en las islas y en 2023 fue de 124,2 víctimas por cada 10.000 mujeres, según el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, en 2025 hay 4.378 casos activos en las islas dentro del sistema VioGén, de protección de mujeres maltratadas, la mayoría de los cuales con un nivel de riesgo bajo (3.567), mientras que 58 son de riesgo alto y 753, medio.

Por otro lado, en el primer trimestre de este año, los juzgados de Balears adoptaron 253 órdenes de protección a víctimas de la violencia machista y otras 69 fueron denegadas, según las estadísticas de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Los magistrados de las islas no suelen imponer las pulseras de control telemático de maltratadores, salvo en “circunstancias excepcionales”, en casos graves o de reiterados quebrantamientos. “Los jueces no son muy partidarios de las pulseras porque técnicamente han dado problemas, esto no es nuevo, desde siempre; por eso, prefieren otras medidas de protección”, admite un veterano abogado mallorquín.