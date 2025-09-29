Baleares en alerta naranja: Emergencias pide extremar las precauciones ante la llegada del exhuracán Gabrielle

La evolución del exhuracán Gabrielle en su desplazamiento del levante peninsular hacia Baleares ha obligado a decretar la alerta naranja (IG-1) del Plan Meteobal debido a la previsión de lluvias y tormentas que afectarán especialmente a las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera durante las próximas horas. La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha convocado esta mañana al Comité Técnico Asesor para coordinar las posibles actuaciones con motivo de la activación de la alerta. Esta tarde ya se han registrado chubascos intensos en puntos de Pollença, Selva e Inca y se espera que las lluvias se desplacen hacia la Serra de Tramuntana y el interior de la isla. En Palma, el Ayuntamiento cerrará varios parques a partir de las 00:00 horas de este martes por precaución.

Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la inestabilidad llegará a Ibiza y Formentera durante las horas centrales de la madrugada y se irá desplazando hacia el sur y levante de Mallorca, dejando precipitaciones acumuladas de hasta 50 l/m² en una hora y 120 l/m² en 2-3 horas, acompañadas de rachas de viento de entre 80 y 90 km/h y algún episodio de granizo. La previsión indica que las lluvias serán intensas pero de corta duración, y que la situación mejorará progresivamente hacia el mediodía, con una disminución de las precipitaciones y del viento de cara a mañana.

"Está previsto que la alerta naranja dure hasta las 15:00 horas de mañana. Es importante ver cómo evoluciona el frente y en función de eso nos iremos adaptando", ha explicado el jefe de departamento de Emergencias, Aurelio Soto, antes de su encuentro con el Comité Técnico. También se mantiene activada la alerta amarilla en Menorca, donde la previsión es que llueva, aunque con menor intensidad.

Soto ha indicado ante los medios que se barajan dos posibilidades sobre a la evolución del exhuracán Gabrielle: "Que pase dinámicamente y barra las Pitiusas y posteriormente Baleares, o que se estacione en función de cómo se organice el frente con los factores meteorológicos que se encuentren en las islas. Se puede quedar un poco más estacionado en Ibiza y Formentera, generando una situación desfavorable que podría dejar hasta 100 litros en tres horas".

Esta borrasca tropical, según el responsable de Emergencias, "irá progresando durante la noche de hoy desde el oeste hacia el este barriendo el sur de Mallorca", con posibilidades de dejar episodios intensos "alrededor de las 7 de la mañana" del martes.

Movilización de recursos

Para coordinar las posibles actuaciones, Emergencias ha reunido al Comité del Plan Meteobal, con la participación de representantes de Bomberos de Mallorca, Bomberos de Palma, Bomberos de Ibiza, Bomberos de Formentera, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, AEMET, Carreteras del Consell de Mallorca, Ibanat, SAMU 061, Recursos Hídricos, IBASSAL, Educación del Govern, Puertos de las Illes Balears, ISPIB, Red Eléctrica, Delegación del Gobierno y otros organismos implicados en la gestión de emergencias.

Por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos, actualmente los torrentes de las zonas afectadas por este episodio se encuentran limpios y sin caudal, por lo que están en plena capacidad de absorber la acumulación de agua prevista. Por otro lado, desde el departamento de carreteras del Consell de Mallorca se revisarán aquellas carreteras con riesgo de desprendimiento. Además, Ibanat ha cerrado las zonas de acampada de Marjanor y Pixarells en Mallorca y ha solicitado a los usuarios del refugio de Cúber que retrasen la entrada hasta mañana a las 13.00 h.

Recomendaciones ante la tormenta

Emergencias también ha difundido una serie de recomendaciones ante el riesgo derivado de las lluvias y tormentas. "Es importante que los ciudadanos sigan la información y las recomendaciones que iremos dando en función de la evolución del frente", ha señalado Soto.

En el hogar, se aconseja asegurar puertas y ventanas, permanecer en las zonas altas de la vivienda y retirar del exterior todo aquello que pueda ser arrastrado por el agua. También se recomienda trasladar medicamentos, documentos, objetos de valor, comida y agua potable, así como productos peligrosos, a lugares elevados. Además, se debe evitar permanecer en sótanos y garajes y, si el agua ya ha entrado en la casa, desconectar el interruptor general de la electricidad.

En el exterior, se recuerda la importancia de mantenerse alejado de torrentes y zonas inundables en el campo, mientras que en áreas urbanas se recomienda buscar refugio en un edificio. Se insiste asimismo en no caminar por zonas con agua en movimiento, dado que la velocidad del agua incrementa el peligro.

En cuanto a la carretera, Emergencias aconseja evitar los desplazamientos en coche salvo que sea absolutamente necesario. Si se debe circular, se recomienda moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y hacerlo preferiblemente por autopistas, autovías y carreteras principales. En caso de baja visibilidad, se debe detener el vehículo y señalizar su posición. No se debe entrar en zonas inundables, aunque parezca haber poca agua, ya que los coches pueden flotar y ser arrastrados fácilmente. Si el vehículo empieza a flotar, se debe salir de forma inmediata, utilizando la ventana si la puerta no se puede abrir. En caso de quedar inmovilizado por el agua o si el nivel alcanza el eje del coche, se aconseja abandonarlo y dirigirse a zonas más altas. Asimismo, se recomienda llevar el teléfono móvil cargado y suficiente combustible, y evitar estacionar en puentes, aceras o desembocaduras.

Alerta roja en Valencia y Tarragona

La peor parte del temporal, no obstante, se la llevarán hoy las zonas del sur de Tarragona y del norte de la Comunidad Valenciana podrán registrarse más de 180 litros por metro cuadrado en apenas tres o cuatro horas mientras que en la provincia de Valencia, los acumulados podrían superar los 180 litros por metro cuadrado en menos de doce horas y alcanzar o rebasar los 300 litros a lo largo de todo el episodio.

Sin embargo, este episodio "se diferencia del ocurrido en octubre pasado, cuando las lluvias más abundantes se registraron en el interior y la riada afectó a zonas donde apenas había llovido y en esta ocasión el riesgo principal es de inundaciones in situ, allí donde se produzcan las precipitaciones más intensas".