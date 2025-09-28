Pablo R. Coca, psicólogo: «Hay que hablar de salud mental, pero no banalizar: no todo malestar es una enfermedad"

Estamos en un momento de crisis de salud mental entre niños y jóvenes, con datos alarmantes, ¿qué señales deberían preocupar a familias y educadores?

Hay conductas que también hablan e, igual que las palabras, nos pueden dar bastante información sobre el mundo emocional del adolescente. A menudo comunicamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Por eso es importante estar atentos a cambios bruscos en el sueño, la alimentación, el rendimiento escolar, la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban o una irritabilidad constante. Todo esto puede ser un signo de alerta que tendrá que ser valorado por un profesional. También es cierto que hay casos en los que es muy difícil identificar señales claras. A mi consulta llegan muchas familias con estas preocupaciones y con un miedo que, en lugar de acercar emocionalmente a padres e hijos, a veces genera dinámicas un tanto conflictivas.

¿Cómo cuáles?

Me refiero a cuando se presiona al adolescente para que hable, se le juzga o se le llena de sermones sobre cómo debe ser su vida porque los adultos no saben cómo sostener el malestar de su hijo. Cuando doy charlas en los institutos una de las preguntas más frecuentes que me hacen los chicos es: ‘¿Cómo le digo a mis padres que estoy mal, si siempre invalidan cómo me siento?’ Esa dificultad para encontrar un espacio seguro donde expresar lo que sienten es, quizá, uno de los grandes retos que tenemos como sociedad.

¿Hoy es más complicado ser adolescente que antes?

No hay resultados concluyentes sobre eso, pero es cierto que las adolescencias actuales se viven en un contexto muy diferente al de otras generaciones. Y es una etapa ya de por sí llena de cambios físicos y psicológicos, de la búsqueda de la identidad, de las primeras veces, de los primeros conflictos internos... Además, los adolescentes pasan por el proceso de individuación, de construcción de una identidad propia diferenciada de la familia. Es una etapa de exploración, de cuestionar valores, de buscar autonomía y de empezar a construir un proyecto de vida... y de ahí pueden surgir muchos de los conflictos, pero también gran parte de esa madurez que supone pasar de niño a adulto.

¿Qué factores pueden complicar esa etapa ya de por sí compleja?

La presión académica y la incertidumbre por el futuro, la comparación constante en redes sociales, la falta de espacios seguros donde ser escuchados, la soledad o sufrir violencias como el acoso escolar... También es importante mencionar los factores que protegen: los vínculos seguros, redes de apoyo o los hábitos saludables como la práctica de algún deporte.

Pablo R. Coca, "un psicólogo que va al psicólogo", habló este jueves en Can Tàpera, invitado por 3 Salut Mental. / GUILLEM BOSCH

¿Qué le preguntan los jóvenes en las charlas que da en los institutos, cuáles son sus inquietudes?

Me suelen preguntar mucho sobre cómo ayudar a alguien que lo está pasando mal, sobre ese sentimiento de estar rodeado de gente, pero sentirse solos … También preguntan cómo pedir ayuda, las señales a tener en cuenta si alguien lo está pasando mal o cómo hacer para que sus padres se tomen en serio cuando les cuentan que lo están pasando mal. Cuando terminan las preguntas y todos vuelven a sus clases, siempre se quedan algunos para hablar conmigo en privado. Ahí es cuando me cuentan cosas mucho más personales y en muchos casos, terribles. Recuerdo a un chico de 13 años que me contaba que su padre había fallecido hacía seis meses, y que, a los tres meses de morir su padre, había muerto también su perro. Se echó a llorar porque no había conseguido contárselo a nadie hasta ahora. Poco a poco fue poniendo en palabras algo tan doloroso. También recuerdo a esa joven que estaba sufriendo acoso escolar y al ver una viñeta mía sobre este tema, se sintió identificada y pudo hablar de lo que estaba viviendo día a día. Son muchas historias que se quedan conmigo para siempre y le dan sentido a todo.

"Muchos jóvenes me preguntan cómo hacer para que sus padres les tomen en serio cuando les dicen que lo están pasando mal"

Mi vida no se corresponde con lo que veo que muestran las otras personas en redes sociales (viajes constantes, casas lujosas y ordenadas, belleza ‘perfecta’...), ¿cómo nos afecta esa disonancia, tanto a adultos como a niños y jóvenes?

Todas las personas necesitamos referencias para construir nuestro proyecto de vida, el problema aparece cuando esas referencias se reducen a lo que consumimos en Instagram o TikTok: casas lujosas, viajes constantes, cuerpos irreales... Si pensamos que eso es lo “normal”, inevitablemente caeremos en una frustración constante y en la insatisfacción vital por no llegar a todo eso que se supone que debemos perseguir para ser felices o sentirnos realizados. Nos han vendido que el éxito en la vida es eso y nos lo hemos creído. De esto trata mi tercer libro Las vidas que construimos cuando todo se derrumba. No se trata solo de lo que vemos en redes, sino también de las expectativas que cargamos de las personas que más queremos, nuestros padres, profesores o amigos. En la adolescencia esto es especialmente frecuente: muchos jóvenes cargan con expectativas enormes, a menudo muy alejadas de lo que desean realmente para su vida, y esto les puede generar un malestar muy significativo. Construir la vida que otros esperan de nosotros puede acabar llevándonos a vivir una vida que no nos pertenece y esto, se ve mucho en terapia.

¿Mucha gente se da cuenta cuando es ya adulto?

Pasa en todas las edades, hasta que llega ese momento en el que paramos y decimos “pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Por eso es tan importante abrir espacios de reflexión, tanto para jóvenes como para adultos, para hablar de estos temas. Preguntarnos qué es lo que de verdad nos sostiene, cuáles son nuestros valores, qué cosas que nos agarran a la vida y le dan sentido. Solo así podemos empezar a construir una vida que sea realmente nuestra, más allá de las apariencias y de las comparaciones, teniendo en cuenta, por supuesto, nuestras circunstancias.

Usted ha demostrado que las redes sociales también pueden utilizarse para lograr un efecto positivo, ¿se esperaba este impacto?

A través de mi cuenta @occimorons, donde comparto cada semana una historieta sobre salud mental, intento algo más que entretener: quiero sensibilizar, concienciar y abrir espacios de reflexión a través de mis dos personajes, Occi y Morons. Poco a poco mis viñetas fueron llegando a más gente y ya somos una comunidad de más de 194.000 personas. Cada día estoy más convencido del impacto positivo que podemos hacer a través de las redes. Un ejemplo muy claro, del pasado 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio: ese día publiqué una guía gráfica muy sencilla sobre qué hacer si alguien nos cuenta que quiere suicidarse y acabó llegando a más de 5 millones de personas y generando más de 115.000 ‘me gustas’. Las redes sociales son un espacio muy necesario para concienciar y generar recursos accesibles y útiles que pueden, incluso, salvar vidas. Mis lectores y seguidores me suelen decir que consigo transmitir de manera muy fácil cosas complejas y de esta manera gráfica les ayudo a poner en palabras cosas que sienten.

Hablamos de salud mental más que nunca, ¿corremos el riesgo de que se banalice, que se se convierta en una moda (o en una excusa) y que se trivialice el uso de determinados términos?

Es una preocupación muy real que tengo como profesional. Parece que hoy todo lo que nos pasa necesita una etiqueta diagnóstica, y eso no siempre es así. Las redes sociales, con la avalancha de información que ofrecen, a veces llevan a que muchos jóvenes, y también adultos, crean que tienen un trastorno cuando en realidad están atravesando un momento vital complicado que implica pasarlo mal. Hablar de salud mental es necesario y positivo, pero debemos hacerlo con responsabilidad. No se trata de banalizar ni de patologizar lo cotidiano, sino de promover el autocuidado, la prevención y la educación emocional. El diagnóstico y la intervención clínica son tareas que corresponden a los profesionales, psicólogos y psiquiatras. El reto es mantener el equilibrio: seguir visibilizando la importancia de la salud mental sin convertir cualquier malestar en una enfermedad, pero tampoco minimizando el sufrimiento real de quienes sí necesitan ayuda. No todo lo que nos hace sufrir tiene que convertirse en un diagnóstico.

"No todo lo que nos hace sufrir tiene que convertirse en un diagnóstico"

¿Cómo podemos hablar del suicidio sin generar tabú ni caer en un efecto contagio?

Hablar del suicidio no significa detallarlo de manera morbosa ni presentar fórmulas, sino abrir un espacio seguro para nombrar el sufrimiento. Cuando lo tratamos como un tabú dejamos a las personas más vulnerables en silencio y en soledad. La clave está en poner el foco en el malestar que hay detrás, en visibilizar que pedir ayuda es posible y en reforzar los factores de protección: la escucha, el acompañamiento, los recursos de apoyo. Recomiendo consultar la guía que te he comentado antes.

Cuando alguien atraviesa una depresión, el entorno a veces no sabe qué decir, ¿qué palabras ayudan y cuáles hacen daño, aunque se digan con buena intención?

Es normal sentirse perdido. Y ahí está uno de los grandes problemas: solemos poner el foco en quien sufre, y rara vez en quienes le acompañan. Por eso escribí mi segundo libro, Durante la tormenta: un libro sobre acompañarnos, porque acompañar también es un reto, y a veces, incluso con la mejor intención, podemos terminar haciendo daño. La buena fe no basta si no va acompañada de comprensión. Frases como “tienes que poner de tu parte”, “si sales a la calle se te pasa”, o “querer es poder” no solo no ayudan, sino que suelen generar mucha culpa. La persona siente que no está a la altura, que “no sirve ni para estar bien”, y eso la aleja más de nosotros.

¿Cómo ayudar entonces?

En mi libro hay una viñeta donde Occi dice “solo necesito que me escuches, no que me des ningún consejo”. Escuchar más y decir menos. También es importante validar lo que esa persona está sintiendo sin juzgarla. Decirle, por ejemplo: “No me imagino todo lo que tienes que estar sintiendo para estar así, debe de ser muy difícil”. Es importante remarcar que la depresión no es una falta de voluntad ni un capricho: es un problema real que impacta de manera profunda. Entender esto cambia la manera en la que nos acercamos a este problema: no es “sacar a la persona de la tormenta” a la fuerza, sino estar a su lado, sosteniendo el paraguas.

"Ayudar a alguien en depresión no es tratar de sacarlo de la tormenta a la fuerza, es sostenerle el paraguas"

Imagen de @occimorons sobre cómo acompañar a alguien con depresión / @occimorons

El contexto mundial es preocupante (la herida de Gaza, la emergencia climática...), ¿cómo encontrar el equilibrio entre no desentenderse y al mismo tiempo evitar que nos dañe la exposición constante a malas noticias?

El contexto internacional puede generar malestar y desesperanza. La información nos llega de manera inmediata y constante, y eso tiene un impacto emocional significativo en nuestro día a día. Desentendernos no es la mejor opción porque mirar hacia otro lado no hace que los problemas desaparezcan, pero es importante saber cuáles son nuestros límites para que esa sobreexposición no nos genere un malestar que no podamos sostener ni manejar. Es importante encontrar ese equilibro.

¿Cómo?

En primer lugar, poniendo límites a la sobreexposición, nos llega todo tipo de información todo el tiempo y si no nos protegemos, es posible que nos saturemos y al final, incluso nos desensibilicemos. Es interesante elegir el momento del día en el que queremos estar informados y elegir fuentes fiables. No podemos controlar todo lo que sucede fuera, pero sí podemos cuidar cómo queremos que lo que está pasando nos impacte. También es clave reconocer nuestros propios límites emocionales. Habrá momentos vitales o incluso días en los que nos sintamos más vulnerables por ciertas circunstancias (un duelo, un problema personal, una crisis interna) y en esos momentos la desconexión no es egoísmo, sino una necesidad totalmente válida.